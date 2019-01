Australian Open se může dočkat českého finále. ‚Myslím, že tu je velká šance,‘ věří trenér Kukal

Jeden povedený večer dělí český sport od historického úspěchu. Pokud na tenisovém Australian Open zvládnou Petra Kvitová a Karolína Plíšková své semifinálové zápasy, poprvé po více než 30 letech proti sobě nastoupí do grandslamového finále dvouhry dvě Češky. Melbourne, Praha 12:30 23. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít České tenistky Petra Kvitová a Karolína Plíšková | Zdroj: Reuters

Stav 1:5 ve třetím setu a celkem čtyři mečboly slavné Američanky. Karolína Plíšková bude na čtvrtfinále v Melbourne dlouho vzpomínat.

O šancích na české finále mluvil na Radiožurnálu i bývalý český tenista a trenér Jiří Novák

„Skóre vypadalo hrozivě. Šance otočit to byla malá, ale ucítila jsem ji. Trochu jsem si pro to šla. Vždycky se musí sejít víc věcí, ale povedlo se,“ řekla v rozhovoru pro Radiožurnál Plíšková.

I přestože slavila velké vítězství, ví, že vyhráno ještě nemá. Z Austrálie by si ráda odvezla svůj první grandslamový titul. Aby si o něj zahrála, potřebuje ve čtvrtek v ranních hodinách zdolat šampionku US Open Japonku Ósakaovou.

Český fanoušek si může přivstat ještě dřív, před Plíškovou totiž může české grandslamové finále přiblížit Petra Kvitová. V semifinále se utká s turnajovým překvapením, Američankou Collinsovou.

„To by bylo ideální, kdyby spolu hrály finále. Myslím, že tu je velká šance,“ věří jeden z nejúspěšnějších českých tenisových trenérů Jan Kukal. Podle něj budou Češky ve svých příštích zápasech favoritkami.

„Kvitová tam hraje úžasně. V tom druhém zápase je to otevřené, ale řekl bych tam šedesát na čtyřicet pro Plíškovou, protože takový zápas jako ten s Williamsovou ji musel hodně pomoct. Když to zvládla vyhrát a otočit. Myslím si, že na to má,“ doufá Kukal, že v sobotu při finále na sebe obě hráčky budou mluvit česky.

Podobně jako na Australian Open ´87. Tehdy ale Hana Mandlíková přijímala gratulace od Martiny Navrátilové už jako od Američanky.