‚Nevíte, co z její strany přijde.‘ Plíšková si po výhře nad Putincevovou chválila servis, počasí ji překvapilo

Tenistka Karolína Plíšková prošla do třetího kola Australian Open. Julii Putincevovou z Kazachstánu porazila přes mírné komplikace ve druhé sadě přesvědčivě 6:0 a 7:5 a v rozhovoru pro Radiožurnál Sport po zápase přiznala, že se jí proti této soupeřce dlouhodobě daří. Melbourne 11:02 19. ledna 2023

Jaký to byl zápas pro vás?

Docela dobrý. Myslím, že dokážu zahrát lépe, ale na to, jaké byly podmínky a soupeřky, tak docela v pohodě. Mohlo to být asi lehčí v tom druhém setu, kde se to zkomplikovalo a měla jsem 6:0 a 2:0, což byl zase extrém a nečekala jsem, že to půjde tak lehce. Ona je taková bojovnice, pak se to trochu zadrhlo, ale nakonec dobrý. Možná lepší, že jsem na kurtu strávila víc času.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s Karolínou Plíškovou po postupu do 3. kola Australian Open

Vy s ní máte dost dobrou bilanci a snad jste s ní ještě nikdy neprohrála?

Taky myslím. Co si pamatuji, spousta zápasů bylo těžkých, protože nevíte, co z její strany přijde. Chvíli se vzteká, pak si fandí, pak brečí a i ta hra je nahoru dolu. Mně se s ní hraje docela dobře, takže jsem si na ni docela věřila. Že to bude 6:0 a 3:0, to jsem nečekala, ale hraje hru, co mi sedí a mám čas na svoji hru, úplně neservíruje, tak asi proto se mi proti ní daří.

Hodně tady fouká, cítila jste to na kurtu?

Ano, kurt je sice pěkný, ale docela otevřený. Vím, že na centrkurtech se to tolik nehýbe, ale přišlo mi, že foukalo docela dost. To se pak blbě hraje, když fouká z jedné strany a jste po větru, je to lepší, ale takhle mi to přišlo, že chvíli foukalo a chvíli ne. Podmínky byly dnes docela náročné.

Jak je to s míči? Hodně se o tom mluví, že když je v Melbourne chladněji, okolo 17 stupňů, tak je těžší hrát?

Přijde mi, že ve 40 stupních je to vše rychlejší, míč letí rychleji. Je to ale docela rychlé i tak. Dala jsem celkem i dost es, když to napálím, tak mi přijde, že jsou míče rychlé. Je to ale trochu pomalejší, než to bylo dva dny zpátky, kdy bylo skoro 40 stupňů. To se skoro nehrálo. Co jsem koukala na předpověď, tak nemá být takové vedro, až snad koncem druhého týdne, tak uvidíme, jestli se tam probojuji.

Hrajete s obvázaným stehenním svalem. Co vás trápí?

Trochu mě bolela noha, ale nerada si volám fyzio v průběhu zápasu. Nevěděla jsem, jak dlouho tam budu, tak jsem si to raději zavázala předtím. Bude to určitě v pohodě.

Hodně sledujete tenisové zápasy, tak koho sledujete třeba teď?

Je to tak, ale snažím se to trochu omezit, protože jsem pak trochu blázen. Vidím pak věci, které i v mojí hře se nedějou a je toho moc, tak to prokládám třeba nějakým filmem. Nekoukat tolik na televizi. Včera jsem třeba koukala na Karolínu Muchovou první set s Danielle Collinsovou, to mi přišlo jako super zápas. Čím více postupujete v turnaji dál, tak tím více jsou zápasy peprnější. I na chlapi koukám, ale favority nemám, to ne. Jsou tam zajímavé zápasy a spousta překvapení.

Viděla jste výměnu mezi Karenem Chačanovem a Jasonem Kublerem, těch sedm desítek úderů?

Tu výměnu jsem neviděla, jen zmínku, že to někdo dával na internet. Když to říkáte, tak se na to musím pak podívat, protože to musela být opravdu dlouhá výměna.

Dovedete si představit sama sebe v takové výměně?

Asi ne, ujely by mi nervy a někam bych to vystřelila. Na to nemám trpělivost.