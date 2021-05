‚Nechci usnout na vavřínech, mám ještě jeden zápas.’ Plíškovou v cestě do finále trápila i alergie

Tenistka Karolína Plíšková se na turnaji v Římě prezentuje v dobré formě a po výhře nad Chorvatkou Petrou Martičovou si v neděli zahraje ve finále, kde ji čeká Iga Šwiateková z Polska. Devětadvacetiletá česká hráčka v rozhovoru pro Radiožurnál prozradila, že se v semifinálovém zápase musela kromě soupeřky vypořádat i s nepříjemnou alergií. Řím 18:52 15. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Plíšková | Zdroj: Reuters

Už po postupu do semifinále jste říkala, že už je ten týden skvělý, jak to cítíte teď?

Teď je samozřejmě ještě lepší, nechci ale usnout na vavřínech, protože mám zítra (v neděli) ještě jeden zápas. Ať už to dopadne jakkoliv, nechci na sebe dávat žádný tlak. Vím, že titul je titul, ale i to finále mám vydřené. Tři finále po sobě, to se mi asi ještě nestalo. Možná ještě v Brisbane.

Jaký byl klíč k výhře nad Petrou Martičovou?

Hlavně trpělivost, která mi ve druhém setu trochu došla. Ona se pak hodně zvedla, ale mě to po tom včerejším zápase přišlo, že mám na vše dost času a mohla jsem si vybírat. Ve třetím setu jsem začala od nuly, tam jsem to měla pod kontrolou. Myslím, že jsem to na konci uhrála dobře.

Vypadáte unaveněji než v pátek. Jste psychicky i fyzicky v pohodě?

Ano, vypadám unaveně, ale měla jsem nějaký obří záchvat alergie, takže to je tím. Čtyři zápasy po sobě, byla jsem tu týden před turnajem a dva týdny v kuse hraju. Zítra mám poslední den, tak tam nechám všechno a pak si dám týden volno.

Do toho ten vítr a antuka...

Mám tu vždycky nejhorší alergii z celého roku, proto mé oči teď vypadají takhle. Dneska navíc foukalo docela dost.

Jaká je nálada v týmu? Muselo to být složité i pro nového trenéra, protože dlouho nepřicházel nějaký výsledek.

Saša to popravdě moc neřeší. Už jsem toho vyhrála dost, takže body a ranking nehoním, titul samozřejmě ano. Chci hrát dobře, nechci prohrávat, ale trenér je v klidu a nedává na mě žádný tlak. Věří mi, že se mi to jednou sejde a uhraju něco lepšího. On vypadá, že je takový zakouslý, ale v tomhle směru na mě nedává žádný tlak. Nálada v týmu je dobrá.