‚Nemám v plánu se hroutit.‘ Plíšková skončila v New Yorku nečekaně brzy, účasti ale nelituje

Rok 2017 byl pro Karolínu Plíškovou sportovně velmi úspěšný. Stala se světovou jedničkou, dosáhla na semifinále na Roland Garros, v Melbourne a v New Yorku na čtvrtfinále. A tehdejší grandslamový výpadek ve Wimbledonu, kde ji vyřadila v té době vynikající Slovenka Magdaléna Rybáriková, byl zcela výjimečný.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Karolína Plíšková se s US Open loučí nečekaně brzy, své účasti ale nelituje. Více v příspěvku Jaroslava Plašila

Teď je to úplně jiná situace. Plíškovou sice také zastavila na druhé kolo vynikající soupeřka - vždyť Francouzka Caroline Garciová byla ještě nedávno tenistkou elitní desítky - ale dělat jakékoli závěry ve složité sezoně ovlivněné koronavirovou pandemií a pětiměsíční turnajovou přestávkou je teď složité.

„Neberu to nějak drasticky. Každá prohra je k naštvání, ale nemám v plánu se hroutit. Rozhodně ne po tom, co se půl roku nehrál žádný turnaj,“ povzdechla si Karolína Plíšková, která ke své herní pohodě potřebuje zápasy.

A těch měla v posledních měsících velmi málo. Hned v červnu po tvrdé přípravě hladce vyhrávala na domácích akcích, jenže po nezvykle velké porci tréninků a duelů na antuce musela hodně přibrzdit kvůli potížím se zápěstím. A do tehdejší formy se zatím nedostala.

Dolehlo to na mě, přiznala Kvitová. Česká tenistka bojuje v úvodu US Open s nervozitou Číst článek

„Nicméně si nemyslím, že tohle byl zápas, který by se nedal prohrát ani v nejlepší formě. Hrála jsem s hráčkou, která ještě rok zpátky byla v top ten. O mně se ví, že mám každý rok odehráno asi sto zápasů, takže je možné, že to bude trvat trochu déle, než se dostanu do optimální formy.“

Plíšková doufá, že bude úspěšnější na povrchu, který jí sice přivodil zdravotní potíže, ale na kterém se jí na přelomu jara a léta, byť jen v domácí konkurenci, náramně dařilo.

„Věřím, že se do toho dostanu. Přechod z betonu zpátky na antuku možná bude trochu hektický, ale mají to tak všichni. Je dobře, že jsem sem jela, jsem zápasový typ a potřebuji především hrát,“ plánuje Plíšková odehrát co nejvíc antukových turnajů v Evropě včetně toho největšího - Roland Garros na přelomu září a října.