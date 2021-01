Jen jeden trénink denně a bez fyzioterapeuta, popisuje Karolína Plíšková přípravu na Australian Open

„Michal byl zavřený a my jsme vždycky odešli, pak jsme přišli a říkali jsme mu zážitky z těch pěti hodin venku. V podstatě nikoho jsme za tu dobu venku nepotkali,“ vysvětluje Karolína Plíšková, že byla na rozdíl od svého manžela a manažera Michala Hrdličky v karanténě s vycházkami na trénink, a tak během izolace často vyprávěla, jaké to vlastně venku je.

„Bylo to docela v pohodě, celkem mi to uteklo. První týden byl v pohodě a těch pět hodin, po kterých jsme mohli být venku, je skoro půl dne. Většinou jsem odjížděla v deset a vrátila se ve tři, pak si většinou zdřímnu, najím se a je skoro večer. Konec už byl trochu delší a náročný, hlavně pro hlavu,“ říká česká tenistka.

I když to pokaždé nešlo všechno hladce, na spoustu věcí v přípravě by ráda měla svůj klid, ale ten teď občas ztrácela.

„Já trénuju docela hodně, takže kdybych mohla, trénovala bych víc, dvoufázově. Tím, že víte, že máte málo času, tak se ho snažíte venku nebo na kurtě využít co nejvíc. To mi přišlo trochu psychicky náročnější,“ přiznává Plíšková, která kvůli cestovním omezením tentokrát dorazila na grandslamový turnaj i další akce v Austrálii bez svého fyzioterapeuta. A právě během karantény to dost pocítila.

Sparing s Muchovou

„Prvně s sebou nemám fyzioterapeuta a nemohli jsme žádného použít, dostala jsem jen jednou patnáct minut za celé dva týdny. Nejsem úplně nejmladší, a když tělo takhle dost trénuje – navíc já trénovala i na pokoji –, tak potřebuje nějakou masáž. To nebylo ideální, ale nějak jsem tělo udržela pohromadě a snad se nerozpadnu,“ říká s úsměvem. „Teď už je to ale lepší, prioritu mají sice ti, kteří museli být celou dobu zavření, ale dá se to,“ doplňuje.

Plíšková měla kvůli koronavirovým opatřením během dvoutýdenní karantény stálou sparingpartnerku Karolínu Muchovou, a tak i tréninky nevypadaly tak jako obvykle, když se s novým koučem Saschou Bajinem na něco snaží zaměřit.

„Nebyl úplně prostor, aby mi Sascha něco nahodil nebo abychom vyloženě trénovali na něčem, co mi třeba nejde, protože tam je pořád ona. Takže nechci hrát třeba dvě hodiny backhand cross, když ona to nepotřebuje. Nějak jsme to ale dali dohromady a ona je v tomhle super a přišlo mi, že jí nic nevadilo. Když tady ani nemá Davida, tak se to spíš dělalo podle nás,“ připomněla Plíšková, že její krajanka nemůže mít kvůli koronaviru v Austrálii svého kouče Davida Kotyzu.

To, co teď obě s Karolínou Muchovou během karantény natrénovaly, mohou předvést poprvé už v noci na pondělí ve svých úvodních zápasech na turnajích před grandslamem. A už také před fanoušky.

„Jsem na to zvědavá, že tam budou nějaké zvuky, protože teď jsem hrála v úplném tichu. Určitě to ale bude super, bude v tom motivace, když tam budou lidi a ne jen dva trenéři. Určitě to bude lepší,“ věří Karolína Plíšková.