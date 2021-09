Plíšková zvládla vstup do US Open i bez trenéra Bajina. ‚Jsme neustále v kontaktu,‘ ujistila česká tenistka

Další české tenistky se kvalifikovaly do druhého kola US Open v New Yorku. Po hladkých výhrách jdou dál Petra Kvitová a Kristýna Plíšková, které čeká v dalším kole derby, dále Kateřina Siniaková a také Karolína Plíšková. Nejvýše postavená česká singlistka ve světovém žebříčku zažívá na grandslamu novou situaci, zkouší uspět i bez svého herního kouče Němce Saschy Bajina. New York 11:12 1. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká tenistka Karolína Plíšková | Foto: Jean-Yves Ahern | Zdroj: Reuters

„Jsme neustále v kontaktu, posílá mi hlasové zprávy každý den,“ popisovala Karolína Plíšková na tiskové konferenci nezvyklou situaci.

Karolína Plíšková zvládla vstup do US Open i bez kouče Bajina.

Na grandslamu v New Yorku jí pomáhá provizorní kouč, bývalý tenista Leoš Friedl, protože její trenér Sascha Bajin nedostal kvůli dřívějšímu překročení délky pobytu americká víza. A tak se ji snaží usměrňovat na dálku z Německa, kde žije.

Telemost přes Atlantik funguje neustále. A nejlépe spolupráce funguje, když hraje česká tenistka brzké zápasy, protože v Evropě je tou dobou odpoledne nebo večer.

„V těch jedenáct je to úplně super, ideální čas. V Cincinnati nám to časově vycházelo špatně, takže Sascha buď vstával nebo se snažil zůstat na americkém čase, což je dlouhodobě ale těžké. Je to ale Saschova práce, navíc je to grandslam, takže i když hraju v noci, tak si nenechá ujít ani balón,“ říká Plíšková.

Českou tenistku může uklidňovat, že i bez obvyklého kouče Saschy Bajina dokázala opakovaně vyhrávat na nedávném turnaji v Cincinnati. A bez velkých nervů se jí povedlo vstoupit i do grandslamového US Open v New Yorku.

„Byla jsem v pohodě, nebyla jsem nervózní, dobře jsem i spala. Je to i tím, že mám nahráno hodně zápasů, takže sebedůvěra je větší než třeba na začátku roku,“ hodnotila Plíšková vstup do grandslamového US Open.