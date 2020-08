‚Může nám tam začít hrabat, ale hrát chci.‘ Plíšková je rozhodnutá pro US Open i za přísných podmínek

Tenistka Karolína Plíšková vyléčila bolavé zápěstí a vrátila se k zápasům. Nejprve ruku zatížila při dvoutýdenním tréninkovém kempu v Monaku a teď o víkendu si vyzkoušela i pár duelů na charitativním utkání týmů na pražské Štvanici. V týdnu odletí do Ameriky a doufá, že v New Yorku zvládne kvalitně odehrát dva velké turnaje za sebou včetně grandslamového US Open. A to i v přísném koronavirovém režimu. Praha 10:22 9. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Plíšková. | Foto: Aly Song | Zdroj: Reuters

„Může to být v něčem náročné, že nám začne trochu hrabat, když tam budeme jenom na hotelu a na tenise. Pravidla budou asi celkem přísná, ale rozhodla jsem se, že hrát chci, tak by to neměl být problém,“ řekla Radiožurnálu Karolína Plíšková, i když z jedné věci trochu strach má. Že se nakazí po cestě a kvůli karanténě do turnajů v Americe nezasáhne.

„Nejvíc se asi bojím, že kdybych se nakazila, tak bych tam zůstala viset tři týdny zavřená na pokoji. V letadle je asi větší pravděpodobnost nákazy, než když jsme někde normálně venku. Ale nejde nad tím asi takhle přemýšlet,“ nechce si připouštět riziko Plíšková, i když je to jistě věc, kterou tenisté zvažují.

A třeba i váhají, jestli do Ameriky odcestovat. Vždyť podobnou situaci zažili hned zkraje pandemie, když odletěli na turnaj v Indian Wells, který se ale nakonec neodehrál.

„Nejhorší scénář by byl, kdybychom tam přiletěli a oni nás pak poslali zpátky. Myslím si ale, že už to dopadne,“ věří, že pořadatelé dělají všechno proto, aby se oba turnaje v New Yorku odehrály.

A že to bude za přísných podmínek, s tím už se smířila dlouho dopředu. Jako jedna z mála tenistek od začátku říkala, že na US Open určitě letět chce, i když to bude úplně jiné a v mnoha směrech nepříjemné.

„Probírala jsem to i s týmem a všichni jsme se shodli, že pokud se to bude konat, měla bych jet,“ vnímá odhlašování některých hvězd, ale sama svůj názor nemění.

„Byla jsem si jistá, i když podmínky nejsou ideální, ačkoliv to pro každého znamená něco jiného. Všichni jsme si zvykli být v tom největším luxusu, některé holky si odtrénují hodinu a jdou do města, což teď nejde. Ale nebude to nic, co se nedá vydržet, já osobně stejně strávím na turnajích čas hodně na hotelu a na tenise, takže se toho tolik nemění,“

řekla světová trojka před odletem na americké turnaje.