Nebylo to ono. Ve Wimbledonu jsem hrála agresivněji, hodnotí Plíšková svůj konec na US Open

Maria Sakkariová kroutila hlavou, jak utkání zvládla. Karolína Plíšková je podle ní zřejmě nejlépe servírující tenistkou na okruhu, vždyť i na turnaji dlouho výtečně servírovala.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak hodnotí své vystoupení na letošním US Open Karolína Plíšková

Jenže tentokrát bylo podání velkou zbraní řecké tenistky, v prvním setu povolila Plíškové na příjmu jen dva body. V celém utkání nemusela odvracet ani jeden brejkbol.

„Tím, že jsem byla výš nasazená, tak si myslím, že tam hrála uvolněněji, což bylo vidět. Zrychlila servis, bekhend má nepříjemný, celkově zrychlila. Ale jí se celkově letos daří, tak se cítí na kurtu dobře,“ vyzdvihla Plíšková současnou formu řecké soupeřky a přiznala, že ona sama se tak dobře, třeba ve srovnání s nedávným Wimbledonem, kde došla až do finále, necítila.

„Nebylo to úplně ono, když to srovnám s Wimbledonem, kde jsem hrála agresivněji. Dva tři roky mi to tady úplně nesedí, od té doby, co jsem tu hrála finále. Přijde mi, že se to zrychluje a já nemám čas na svoji hru a údery. Nebylo to to pravé. Na Wimbledonu jsem i výborně returnovala a to se mi nedařilo,“ podotkla česká hráčka.

Karolína Plíšková tak ztratila šanci bojovat v New Yorku o grandslamový titul, ze kterého se bude poprvé v kariéře radovat některá ze semifinalistek.

Buď to bude přemožitelka české tenistky Maria Sakkariová, některá z náctiletých senzací Britka Emma Radukanová či Kanaďanka Leylah Fernandezová, nebo žebříčková favoritka, turnajová dvojka Běloruska Aryna Sabalenková.