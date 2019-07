‚Možná jsem v nejlepší formě, co jsem kdy byla.‘ Plíškové má k úspěchu pomoct i ‚Nadalův‘ dům

Plíšková se „svého“ wimbledonského domu nechtěla vzdát. A ne kvůli tomu, že na této adrese kousek od jednoho ze vstupů do areálu kdysi bydlel Španěl Rafael Nadal při svém vítězném Wimbledonu.

„Je fakt suprovej. Nějakých deset metrů od vstupu patnáct nebo šestnáct, takže je to úplně ideální,“ vysvětlovala pro Radiožurnál Plíšková, která se teď bude snažit, aby se v pronajatém domě zdržela déle než loni. Před rokem dosáhla na travnatém vrcholu sezony na osmifinále.

Jako vítězka předchozího turnaje v Eastbourne cítí formu, dokonce neobvyklou. „Možná jsem v nejlepší formě, co jsem kdy byla, hrála jsem opravdu dobré zápasy. Dlouho se mi nestalo, abych takhle profrčela turnajem,“ přiznala sedmadvacetiletá tenistka mírné překvapení z toho, jak rychle své soupeřky v Eastbourne Bertensovou z Nizozemska či Kerberovou z Německa porazila.

Karolína Plíšková se to teď bude snažit potvrdit i na nejslavnějším turnaji ve větší konkurenci a za trochu jiných podmínek.

„Ten blázinec a stres je tady samozřejmě větší, denně pozdravíte dvě stě lidí. Ale na všechno se dá zvyknout,“ řekla rodačka z Loun, která se snažila zapracovat na vylepšení obrany a také na dalších věcech, které by jí mohly k výhrám na trávě pomoct.

Na to, že by Wimbledon bezprostředně po Eastbourne ovládla, tak jako se to povedlo před jednadvaceti lety Janě Novotné, ale nemyslí. I když je jako světová trojka jednou z favoritek.

„Nebavíme se o tom, že bych měla dojít daleko. Necháváme to být a prostě pracujeme,“ řekla.

Karolína Plíšková vstoupí do turnaje v pondělí odpoledne zápasem proti Číňance Ču Lin. V úvodní hrací den se v Londýně představí také Marie Bouzková, Markéta Vondroušová, Karolína Muchová a Jiří Veselý.