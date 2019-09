Karolína Plíšková světovou jedničkou nebude. Ve Wu-chanu vypadla s Jastremskou 1:6 a 4:6

Světová dvojka Karolína Plíšková vypadla ve 3. kole ve Wu-chanu po překvapivě jednoznačné porážce 1:6, 4:6 s ukrajinskou tenistkou Dajanou Jastremskou a přišla o šanci stát se po turnaji světovou jedničkou. O postup do čtvrtfinále bude ve středu ještě bojovat Petra Kvitová s Američankou Sloane Stephensovou, vítězka tohoto duelu se střetne s Jastremskou. Wu-chan (Čína) 15:04 25. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Světová dvojka Karolína Plíšková vypadla ve 3. kole ve Wu-chanu po překvapivě jednoznačné porážce 1:6, 4:6 s ukrajinskou tenistkou Dajanou Jastremskou | Zdroj: Reuters

Sedmadvacetiletá Plíšková na úvod ve Wu-chanu porazila osmnáctiletou Amandu Anisimovovou, ale proti další teenagerce, o rok starší Jastremské, byla ve středu prakticky bez šance.

Sedmadvacátá hráčka žebříčku zasypávala českou favoritku tvrdými a přesnými údery od základní čáry, pomohla si šesti esy, odvrátila oba brejkboly a slavila postup za 66 minut.

Lounská rodačka tak nenavázala na třísetovou výhru nad Jastremskou z květnového antukového turnaje v Madridu a na WTA Tour prohrála po pěti zápasech, během nichž získala titul před dvěma týdny v Čeng-čou.

Plíšková nevyužila šanci sesadit ve Wu-chanu z pozice světové jedničky Australanku Ashleigh Bartyovou. Letošní vítězka Roland Garros postoupila do čtvrtfinále díky výhře 6:3, 7:5 nad Američankou Sofií Keninovou, šampionkou z turnaje v Kuang-čou z minulého týdne. Plíšková k posunu do čela žebříčku potřebovala projít alespoň do semifinále a skončit lépe než Bartyová.

S turnajem se už ve 3. kole rozloučila wimbledonská vítězka Simona Halepová. Přemožitelka Barbory Strýcové z druhého kola vzdala za stavu 4:5 zápas Jeleně Rybakinové kvůli zranění v dolní části zad.

„Ucítila jsem při bekhendu prudkou bolest. Myslím, že je to spíš svalové, ale ještě to nevím jistě,“ uvedla na tiskové konferenci Rumunka, jež měla v závěru minulého roku vyhřezlou ploténku. „Myslím, že teď je to něco jiného, ale je to ve stejné oblasti,“ dodala Halepová.