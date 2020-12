‚Snad to bude dlouhý zájezd.‘ Plíšková začne v Abú Zabí, první část sezony ukončí na Australian Open

Byla to pro Karolínu Plíškovou příjemná tradice posledních let. Na úvodním turnaji v Brisbane často hrála svůj nejlepší tenis, vždyť třeba její semifinále proti Japonce Naomi Ósakaové zkraje roku 2020 označovali někteří komentátoři za jeden z nejkvalitnějších ženských zápasů poslední doby.

Získala tam tři tituly, dva v předchozích ročnících. Takže by ji mohlo i dost mrzet, že o turnaj v hlavním městě australského státu Queensland kvůli koronavirové pandemii a změnám v kalendáři profesionálního okruhu WTA přijde.

„Mrzí mě to hodně, protože jsem útočila na třetí titul v řadě. Tím nechci říct, že bych to měla jisté, ale hraje se mi tam fakt dobře. Jsem ale ráda, že se vůbec nějak začíná,“ řekla nejlepší česká singlistka ve světovém žebříčku. Zahajovací turnaj ji tak čeká v Abú Zabí, který začne za týden, a pak další program v Austrálii.

„Tam nás čeká dvoutýdenní karanténa. Tenistům bude uzpůsobená, že se bude moct alespoň trénovat. Pak následuje přípravný turnaj a po něm Australian Open. Bude to zájezd na dlouho, v nejlepším až do konce února,“ nestěžovala by si tak Karolína Plíšková, kdyby se její první pracovní výlet sezony protáhl na co nejdelší dobu.

To by totiž znamenalo, že na úvodním grandslamu sezony dojde daleko. A pomoci by ji v tom mohl i německý trenér Sascha Bajin, kterého jako svého nového kouče představila na konci listopadu během přípravného kempu na jihu Španělska.

„Prožívá to, jde za tím úspěchem, ne jen za penězi a slávou. Snad tam bude i herní zlepšení,“ doufá Plíšková. Ověřit si to může poprvé už za týden, během turnaje v Abú Zabí, na který vyrážela po krátkém vánočním pobytu v Česku.

„Pár členů rodiny mělo rýmičku, takže jsme dělali všechno pro to, abych tenhle týden přežila ve zdraví. Každému, kdo přišel k nám domů, jsme radši udělali test,“ přiznala Plíšková, že se během vánočního období vídala se svými nejbližšími až po otestování na covid-19. Tak aby své sportovní cíle hned na začátku nové sezony neohrozila.