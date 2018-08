Karolínu Plíškovou už nebude trénovat Tomáš Krupa, radit jí má Australanka Rennae Stubbsová

Karolína Plíšková na obou posledních turnajích, kde se představila, vypadla s tou samou tenistkou. Nejdříve Kiki Bertensové podlehla v osmifinále Wimbledonu a následně i na turnaji v Montrealu minulý týden.

Pod vedením Krupy došla letos Plíšková do čtvrtfinále Australian Open a získala jeden turnajový titul na antukovém podniku ve Stuttgartu. V Madridu pak zvládla porazit svou neoblíbenou soupeřku Simonu Halepovou, se kterou před tím měla bilanci 1:6.

„Výsledky a pocity ale prostě nebyly takové, jaké od sebe očekávám. Není to o něčí vině, já nesu největší odpovědnost za své výsledky a rozhodla jsem se pro změnu,“ řekla Plíšková pro iDNES.cz.

Spolupracovat by nyní měla Plíšková s Australankou Rennae Stubbsová. Ta české tenistce radila i na loňském Turnaji mistryň.

Rozhodně to není poprvé, co Plíšková mění trenéra. Jiřího Vaňka, který přestoupil k Petře Kvitové, nahradil David Kotyza. S ním se pak rozešla po loňském US Open a od nové sezóny ho nahradil právě Tomáš Krupa, dříve trenér Barbory Strýcové.