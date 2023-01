‚Zavolala a řekla promiň.‘ Staronový trenér Bajin vypráví o návratu k Plíškové a oceňuje její charakter

Karolína Plíšková má před sebou čtvrtfinálový duel na Australian Open. V jednu hodinu po půlnoci nastoupí k utkání proti Polce Magdě Linettové. Česká tenistka zatím zažívá herně velmi povedený turnaj, na kterém jí po krátké pracovní pauze znovu pomáhá německý trenér se srbskými kořeny Sascha Bajin. Melbourne 16:50 24. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Plíšková a její trenér Sascha Bajin | Zdroj: Profimedia

Některé věci se po návratu změnili, Sascha Bajin si píše poznámky, a taky občas překvapí třeba s výběrem hudby. Německý kouč rozhodně není příznivcem pomalé muziky, ale jeden sladký ploužák prý Karolíně Plíškové před posledním zápasem poslal. A možná tím i přispěl k ještě většímu klidu české hráčky tady v Melbourne.

Jejich opětovné spojení vyvolalo velký ohlas zřejmě nejenom v tenisovém prostředí, přece jen není obvyklé, že se trenéři a hráči dávají dohromady jen pár měsíců po ukončení spolupráce. Ale oni jsou výjimkou.

Na US Open v New Yorku, krátce po rozchodu s Karolínou Plíškovou, spolupracoval Sascha Bajin s Darjou Yastremskou z Ukrajiny, pak byl na zkoušku u Jeleny Ostapenkové z Lotyšska a taky mu zavolal manžel a manažer Karolíny Plíškové Michal Hrdlička.

„Michal mi zavolal a zjišťoval, jaká je situace?‘ Upřímně mě to mile překvapilo. Když jsem totiž u Karolíny končil, cítil jsem, že se její úroveň hry vrací tam, kde byla dříve. A cítil jsem, že bych jí ještě mohl pomoci. Sice mě to mrzelo. Ale jsem rád, že mi znovu zavolali.“ Vypráví Sascha Bajin, který také ocenil omluvu a tím i charakter české hráčky.

„Karolína se omluvila, řekla, promiň, udělala jsem chybu, neměla jsem tě pustit. Potěšilo mě to, protože abyste něco takového udělali, musíte být fakt velkou osobností. Řekla, že chce zažít nejlepší rok svého života a že je pro to ochotna udělat vše, co může. Tak jsem jí řekl, dobře, jdeme do toho. Zatím dělá vše, co na čem se dohodneme a jsem za ni velmi šťastný,“ přiznává Sascha Bajin.

Karolína Plíšková pracuje už delší dobu na kondici s respektovaným koučem Jezem Greenem, společně udělali dobrou předsezónní přípravu ve Španělsku a teď to můžou ukazovat na Australian Open, kde česká tenistka, ač rozhodně nepatřila k největším favoritkám bojuje o postup do semifinále.

„Všechny holky, které tady jsou, mají dobrou šanci na titul. Mým úkolem je, aby Karolína byla lepší než její soupeřky. Budu nadále tvrdě pracovat, abych jí dal všechny informace a aby byla připravena. Do Austrálie jsme přijeli, abychom vyhráli titul. Je to sice velký cíl, ale netajíme to, tak to je.“

Myslí stále na největší cíle Sascha Bajin. Ostatně kvůli tomu také do týmu před časem přišel a také se do něj po krátké přestávce vrátil.