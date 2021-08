Plíšková hodnotí výkony na turnajích v Severní Americe kladně. ‚S energií to bylo stále horší,‘ přiznala

Tenistka Karolína Plíšková na finále v Cincinnati nedosáhla, Teichmanové ze Švýcarska podlehla ve dvou setech. Nejlepší česká singlistka přiznala, že už jí v posledních dnech docházely fyzické síly. Se svými výsledky v Severní Americe je ale zatím spokojená a věří, že se po úspěšném vystoupení v Montrealu a Cincinnati dokáže dobře připravit i na grandslamové US Open v New Yorku. Cincinnati 7:16 22. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plíšková skončila v Cincinnati v semifinále, v Montrealu došla až do finále | Foto: Susan Mullane | Zdroj: Reuters

„Kdyby mi někdo řekl před odletem do Ameriky, že budu mít finále a semifinále, tak bych to asi brala,“ reagovala Plíšková na sobotní prohru, která znamenala její konec na turnaji v Cincinnati.

Devětadvacetiletá tenistka podlehla švýcarské soupeřce ve dvou setech 2:6 a 4:6 a připsala si své první prohrané semifinále v sezoně. Přiznává, že po olympijských hrách a turnaji v Montrealu cítila, že jí postupně dochází síly. A ty bude na nadcházejícím US Open potřebovat.

„Program byl náročný, takže to s energií bylo každý den horší a horší. Takže jsem na jednu stranu ráda, že bude prostor si odpočinout a potrénovat. Doufejme, že to takhle vyjde i v New Yorku,“ doufá čtvrtá hráčka světového žebříčku, která na turnajový triumf čeká od loňského ledna.

Grandslamové US Open začíná v New Yorku 30. srpna. Loni skončila Plíšková již v druhém kole s Francouzskou Caroline Garciaovou.