Hra na síti nebo víc trpělivosti. Karolína Plíšková hledá taktiku, která ji dovede k velkým titulům

Ani tentokrát nedosáhne na velkou trofej. Na Turnaji mistryň v Singapuru předvedla několik výtečných setů, ale ten rozhodující k postupu do finále Karolíně Plíškové chyběl. V kariéře české tenistky to není poprvé, kdy jí důležitý krok scházel, zatím tak stále čeká na pohár z nejvýznamnějších akcí. Singapur 9:42 28. října 2018

„Nemám štěstí v tenise, mám štěstí jen v lásce,“ směje se pro Radiožurnál Karolína Plíšková a smiřuje se s tím, že bude mít třeba větší štěstí v osobním životě než v tom sportovním, a zdá se, že by to i brala, i kdyby to tak mělo být věčně.

Na druhou stranu, tenis právě kvůli velkým trofejím hraje a zatím se jí z nějakého důvodu vyhýbají. Zřejmě nejblíž byla před dvěma lety ve finále US Open v New Yorku, kdy v rozhodujícím třetím setu ztratila náskok s Němkou Kerberovou.

Vloni na Roland Garros v Paříži ji v semifinále zastavila Rumunka Halepová, na Turnaji mistryň v Singapuru před rokem Dánka Wozniacká a letos Američanka Stephensová. Všechno hráčky světové špičky a už také grandslamové šampionky.

„V New Yorku šance byla, ale je těžké si to uhrát proti holkám, které hodně vrací a bojují. Pozabíjet to ve třech setech je prostě těžké,“ přemýšlí Karolína Plíšková.

„Těžko říct do budoucna. Jestli víc chodit na síť, na té jsem se zlepšila a jsme na to pyšná. Tady mi to hodně usnadnilo život. Možná trošku víc trpělivosti nebo jiný plán. Protože jsem schopná udělat jeden set, ale dva mi nejdou,“ věří šestadvacetiletá Karolína Plíšková, že její šance ještě přijde.

„O grandslamu všichni mluví, už jsem si nějak zvykla,“ směje se. „Nedělám si z toho hlavu, život budu mít dobrý i bez grandslamu. Dělám pro to maximum, psychicky jsem vyzrála tak, že připravená už jsem. Před dvěma lety jsem nebyla připravená finále hrát, teď mám odehráno mnohem víc zápasů na takové úrovni.“

A i kdyby to nevyšlo, nechce se z toho hroutit, je stále dost věcí, na které může být pyšná. Třeba na to, že se jako jediná krom světové jedničky Halepové drží tři roky nepřetržitě v nejlepší světové desítce.

Jaroslav Plasil

@JaroslavPlasil Uf, tak to byla sprcha, Karolíny Plíškové mi je líto, Teď si budou mnozí zřejmě pamatovat nepovedený závěr místo toho, na co mohla být pyšná. 1 7