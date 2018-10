6:0, 2:0 a porážka. ‚Úplně mi došla energie,‘ říká Plíšková po ztraceném semifinále

Jak zhodnotíte zápas, který jste výborně rozehrála, ale prohrála?

Je to obrovská škoda. Zápas byl skvěle rozehraný, možná až moc dobře. Cítila jsem se od začátku výborně a první set byl zasloužený. Ale možná jsem byla ve vedení až moc, a tak se to zkomplikovalo. Bylo jasné, že to nebude jednoduché až do konce, na to je moc dobrá, bojuje a hrála tu super zápasy.

Bylo jasné, že komplikace přijde. Gem na 3:0 ve druhém setu (Plíšková za stavu 6:0 a 2:0 vedla 40:15) byl strašně důležitý. Jsem si jistá, že kdybych si servis podržela, už bych to nedala. Do té doby jsem servis neprohrála.

Už několikrát v sezoně se vám stalo, že jste zahrála dobrý set a soupeřka vyrovnala. Proč se teď nepovedlo zmáčknout v tom třetím a dělat věci, které fungovaly na začátku?

Letos jsem otočila strašně moc zápasů a vyhrála hodně tříseťáků. Teď jsem nebyla psychicky na dně, ale úplně mi došla energie. Konec roku byl dost dlouhý a soupeřka dost kvalitní. Není to hráčka, která dělá chyby, tu si musím porazit sama.

Už jsem neměla tolik energie jako v prvním setu, její hra na tomhle povrchu je dost nepříjemná, pořád jsem musela vydávat energii, která mi už v půlce druhého setu došla, míče ode mě už nebyly tolik agresivní a ona se strašně zvedla.

Málokdo zakončí sezonu vyhraným setem, i tak sezonu hodnotíte pozitivně?

Už před turnajem bych dala všechno za to, abych tu vůbec byla, nakonec se mi podařilo semifinále. Kdyby mi to někdo řekl před měsícem, kdy jsem bojovala v Tokiu o každé kolo, tak bych to určitě vzala.

Nechci být zdrcená, ale mrzí mě to, zápas byl výborně rozehraný a ve finále se může stát cokoli. 6:0 a 2:0 zní dobře, ale je to jen set a brejk, ona se zvedla a nebudu to hodnotit nějak negativně.

Za sebou máte 6 hodně náročných týdnů a čeká vás ještě jeden fedcupový. Jak se na něj připravíte?

Chci trošičku vypnout i bez rakety, protože konec roku byl cestovací maraton. Bylo hodně turnajů, zemí a měst. Chci se dát dohromady fyzicky i psychicky, pak ještě následuje přípravný týden a věřím, že budu v pořádku.