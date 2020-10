‚Bylo by hezké ukončit sezonu titulem.‘ Plíšková si odpočinula a před posledním turnajem si věří

Do turnaje elitního okruhu WTA v Ostravě zasáhne až jako poslední z českých tenistek a díky žebříčkovému postavení bude hrát rovnou osmifinále. Jako nasazená dvojka se teď ale Karolína Plíšková necítí, vždyť ještě nedávno, po nepovedeném vystoupení na Roland Garros, uvažovala o konci sezonu. Ostrava 16:29 20. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Plíšková. | Foto: Aly Song | Zdroj: Reuters

Po nepovedeném vystoupení na grandslamovém Roland Garros uvažovala o konci sezony, ale ten ještě nejlepší česká tenistka v žebříčku Karolína Plíšková oddálila. Svůj poslední turnaj má teprve před sebou v Ostravě.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak se cítí Karolína Plíšková před svým prvním zápasem na turnaji v Ostravě

„Dala jsem si pár dní volno, asi dva týdny. Teď jsem tady dost dní dopředu, tak jsem připravená na poslední větší snažení tenhle rok. Byla by škoda tady nehrát, když je to v Česku a mám to kousek od domova. Co horšího se může stát, než že to nevyjde. Nemám tady co ztratit. Samozřejmě by bylo hezké ukončit tuto divnou sezonu titulem.“

Přiznává Karolína Plíšková, že teď není v takové pozici, že by od sebe měla něco velkého očekávat.

Noha je vyléčená

S výjimkou antukového Říma, kde se i přes potíže se stehenním svalem dostala do finále, se jí turnaje po koronavirové přestávce příliš nepovedly, takže je teď zbytečné, aby se sama dostávala pod tlak.

„Jsem druhá nasazená a papírově bych měla dojít daleko, ale na to už se dávno nehraje. Já jsem ráda, že to vůbec hraju, tak uvidíme,“ přemítá osmadvacetiletá rodačka z Loun.

Plíšková se ve finále turnaje v Římě zranila a nedohrála, titul tak slaví Rumunka Halepová Číst článek

Plíšková věří, že by ji mohlo sedět prostředí, které zná z fedcupových zápasů a to, že si psychicky trochu odpočinula. A českou tenistku už nelimituje ani svalové zranění.

„Cítím se dobře, skvěle ne, to bych lhala. Pokud to tělo vydrží, tak se nebojím, že bych to nezvládla. Co bylo před měsícem je už dávno, měla jsem asi hodně zápasů. Moje tělo zatím drží, tak snad to vydrží ještě pár dní,“ řekla Karolína Plíšková, o tom, kolik těch dní bude, rozhodne i nejbližší utká.

V boji o postup do čtvrtfinále se utká s Ruskou Veronikou Kuděrmětovovou.