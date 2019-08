Plíšková se těší na svůj oblíbený grandslam. Na US Open dosáhla před třemi lety na největší úspěch

V New Yorku začne v pondělí v 17.00 našeho času poslední grandslamový turnaj sezony a jako obvykle do něj zasáhne i řada českých tenistů. Největší šance na úspěch by mohla mít i vzhledem k pozici na žebříčku světová a turnajová trojka Karolína Plíšková, která právě na US Open dosáhla svého zatím nejvýraznějšího sportovního úspěchu. New York 9:09 26. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Plíšková. | Foto: Dan Hamilton-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

V roce 2016 to bylo pro Karolínu Plíškovou přelomové léto. Vždyť na žádném z grandslamových turnajů nikdy předtím nepřešla přes třetí kolo, ale v New Yorku se senzačně probojovala až do finále. I díky tomu, že jako jedna z mála tenistek historie dokázala na US Open postupně porazit obě slavné americké sestry Venus a Serenu Williamsovy.

„Venus byla v té době ve výborné formě a Serena byla světová jednička. Takže tu cestu jsem měla docela těžkou, navíc ve finále pak Kerberová, která se stala jedničkou v průběhu turnaje,“ zavzpomínala Plíšková pro Radiožurnál na tři roky starý příběh. Tehdy nastupující světové jedničce Němce Angelique Kerberové ve finále US Open na rozdíl od předchozího vítězného turnaje v Cincinnati podlehla.

„Teď se těším na pokoj a pak už do letadla a domů. Bylo to dlouhé a není úplně lehké být na turnajích až do konce, rozhodně ne tak, jak to vypadá v televizi,“ říkala tehdy Plíšková. Pokaždé se ale i těší, až její nejoblíbenější grandslamový turnaj začne. A stejné to bylo i letos.

„Od toho finále už uplynuly tři roky, takže dneska už to hodnotím jinak, mám určitý nadhled. Když si dneska ty zápasy pustím, tak bych je určitě nehodnotila jako nejlepší v kariéře, třeba letos v Austrálii jsem hrála lépe. Ale největší úspěch je samozřejmě stále finále grandslamu,“ myslí si česká tenistka.

Na grandslamové turnaje jezdí od zmíněného US Open pravidelně jako jedna z velkých favoritek, ale úspěch z roku 2016 se jí zatím zopakovat nepovedlo. A tak se snaží najít způsob, jak by to změnila.

„Je potřeba to brát víc v klidu,“ podotkla Plíšková. Třeba letos v červnu při vítězném turnaji v Eastbourne těsně před Wimbledonem si před každým zápasem říkala, že by jí ani moc nevadilo, kdyby prohrála. Aspoň by měla víc času na odpočinek a přípravu před grandslamovým turnajem, a s tímto „nulovým“ tlakem pak soupeřky velmi hladce a rychle porážela.

V New Yorku se snažila na začátek grandslamu naladit třeba i tréninkem se slavným Američanem Johnem McEnroem a také navštívila dva muzikály. Do turnaje vstoupí jako světová trojka pondělním odpoledním zápasem proti krajance Tereze Martincové.

Good hit with the legend John McEnroe, still in great shape pic.twitter.com/AmNHOlw1hf — Karolina Pliskova (@KaPliskova) August 20, 2019