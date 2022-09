Ten zápas se dal v klidu prohrát, uznala Plíšková kvalitu soupeřky po postupu do čtvrtfinále US Open

Tenistka Karolína Plíšková postoupila po desáté v kariéře do čtvrtfinále grandslamového turnaje. Na US Open v New Yorku se do něj dostala až po tříhodinové bitvě a výhře nad Běloruskou Viktorií Azarenkovou 7:5,6:7 a 6:2. Po vítězství cítila Karolína Plíšková velkou úlevu. New York 10:57 6. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Plíšková | Foto: Dan Hamilton | Zdroj: USA TODAY Sports, Reuters

Jeden z nejlepších zápasů sezony odehrála tenistka Karolína Plíšková. Alespoň tak to cítila česká hráčka po postupu do čtvrtfinále US Open v New Yorku.

„Taková docela úleva, protože mi trochu trvalo, než jsem proměnila mečbol. Byla jsem celkem v klidu, protože kdybych ten gem prohrála, tak to bylo 5:3. Musím ale říct, že to bylo těžké, protože tenhle zápas se dal v klidu prohrát,“ uznala Karolína Plíšková, že se utkání mohlo vyvíjet i jiným směrem, sice zase tak moc nescházelo, aby mohla zvítězit už ve dvou setech, ale taky klidně mohla prohrát.

„Protože první set měla setboly, pak udělala druhej a ve třetím jsem měla pocit, že jsem lepší. Nevím, jestli fyzicky, ale byla jsem na tom trochu lépe, ale jsem spokojená, protože to byl asi jeden z nejlepších zápasů,“ byla spokojená se svým dalším výkonem na US Open Karolína Plíšková.

A také s tím, že fyzickou námahu a tři hodiny trvající boj vydržela nedávno zraněná noha, kterou zatěžovaly časté sprinty za krátkými míčky soupeřky.

„Kraťas jsem nevyhrála sice ani jeden, ale pár jo. Málo. Přišlo mi, že mi to četla, i když jsem je doběhla, tak jsem je dost prohrávala. Noha ale úplně v pohodě,“ má teď dobrou náladu Karolína Plíšková.

V sezoně se jí dlouho nedařilo opakovaně vítězit, víc než dva zápasy v řadě vyhrála jen v květnu na menším turnaji ve Štrasburku, jinak na dobré výsledky čekala.

Soupeří s hlavou

Na silně obsazeném podniku v Torontu na začátku srpna ale prošla do semifinále a také teď v New Yorku na úspěch z Kanady navazuje. I třeba počtem čtyř vyhraných těžkých utkání.

„Proti třeba tomu prvnímu, druhému kolu, kde byly slabší soupeřky, ale Maruška byla zraněná, tak to nebudu komentovat, ale úroveň stoupá. Tím, jak se v turnaji posouváte hlouběji, tak musí být tenis lepší a chyb méně. Ale ano, cítím se lépe a jsem víc v klidu. Mám větší sebedůvěru, že nepanikařím, ne vždy se to podaří, ale přijde mi, že hraju správné věci a míče, které mám zahrát,“ říká Karolína Plíšková, která měla i jako nasazená hráčka zajímavou cestu turnajem.

Narazila například na zmíněnou čtvrtfinalistku z letošního Wimbledonu Marii Bouzkovou. Hned na to na olympijskou vítězku z minulých her v Tokiu Švýcarku Belindu Bencicovou a teď naposledy na hráčku se slavnou minulostí, ale stále nebezpečnou Bělorusku Azarenkovou.

„Já mám největší problém stejně vždycky se sebou, ostatní moc neřeším,“ přiznává Karolína Plíšková, která se teď připravuje na své desáté grandslamové čtvrtfinále. V něm se ve středu a tedy zítra utká s další Běloruskou Arynou Sabalenkovou.