Nehrálo se mi extra dobře, přiznala Plíšková. Ve čtvrtfinále US Open doplnila Krejčíkovou

Rusku Pavljučenkovovou dříve Karolína Plíšková pravidelně porážela. Hladce ji zdolala třeba také při svém zatím nejlepším US Open v roce 2016, kdy v New Yorku došla až do finále.

Jenže dva poslední zápasy české singlistce nevyšly. A možná i to se promítlo do pocitu, který na kurtu tentokrát měla.

„Mohlo to být možná trochu snazší, než to bylo, ale nehrálo se mi extra dobře. V úvodu dost foukalo, navíc soupeřka mi moc nesedí, poslední dva zápasy jsem s ní prohrála. Nemyslím si, že to byl zrovna krásný zápas,“ přiznala Radiožurnálu.

Tentokrát česká tenistka zdaleka nenasázela tolik es jako v předchozích zápasech. Ale těší ji, že i takové utkání dokázala vyhrát.

„Počkala jsem si na důležité momenty a v koncovkách setu jsem věřila, že šance přijdou. Jsem ráda, že se to povedlo takhle uhrát a nemusela jsem do tiebreaku ani do třetího setu,“ pochvalovala si Plíšková ušetřené nervy i síly.

Mezi nejlepší osmičku singlistek se v New Yorku dostala po třech letech, tehdy ji zastavila Američanka Serena Williamsová. Tentokrát se jí do cesty postaví Maria Sakkariová z Řecka, která už v turnaji vyřadila Kateřinu Siniakovou a Petru Kvitovou.