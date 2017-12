Hektické Vánoce světové čtyřky. Karolína Plíšková stráví Štědrý den na kurtu

Je toho dost, co musela v posledních dnech stihnout česká tenistka Karolína Plíšková. Tréninky s novým koučem, pár exhibicí a charitativních akcí, převzetí Zlatého kanára pro nejlepšího hráče roku nebo zápasy v domácí extralize. A jak se zdá, v podobně hektickém tempu prožije i vánoční období. Prostějov 20:10 17. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Plíšková | Foto: Shannon Stapleton | Zdroj: Reuters

Je klidně možné, že už teď mezi zápasy v extralize a tréninky Karolína Plíšková rozbaluje některý z dárků nebo ochutnává aspoň něco málo z tradičních štědrovečerních dobrot. I když prozradila, že má Vánoce naplánované na středu.

„Vánoce strávím v Thajsku, takže si Štědrý den udělám asi 20. prosince, protože 21. už odlétám,“ popisuje netradiční vánoční program čtvrtá tenistka žebříčku WTA.

Plíšková, Berdych nebo Kvitová. Startuje nejnabitější týmová soutěž v Česku Číst článek

Do thajského Hua Hinu míří Karolína Plíšková za tenisem prvně v kariéře, podobně jako další pozvané účastnice exhibice, světová jednička Rumunka Halepová, vítězka letošního Roland Garros Ostapenková z Lotyšska nebo Britka Kontaová.

Všechny singlistky tam odehrají 23. a 24. prosince dva zápasy - jeden semifinálový a druhý o umístění. A aby nemusely složitě cestovat, mohou tam potom i pár dní trénovat, než odletí k prvním soutěžním turnajům nové sezóny do Austrálie.

„Mám tam pak ještě zbytek přípravy. Pak se přesunu do Austrálie, takže Vánoce pro mě budou takové zběsilé,“ říká Plíšková.

Ale že nebude mít ani ve vánočních časech klid, nijak dramaticky neprožívá.

„Když jsem byla malá, tak to pro mě samozřejmě bylo významnější, ale jsem dospělá, a hlavně neodlétám takhle před Vánoci do Austrálie poprvé, takže si už zvykám. Stromeček už mám, tak si to udělám trochu dřív,“ říká česká tenistka.

Bývalý fotbalista Jan Koller by se neztratil ani v tenise. 'Snažím se to brát zodpovědně,' řekl Číst článek

Karolína Plíšková poletí do Thajska se svým otcem, později se k ní připojí realizační tým včetně nového kouče Tomáše Krupy, se kterým zhruba dva týdny trénuje.

„Oba máme nějaké cíle. Samozřejmě to jsou hlavně grandslamy a velké turnaje, ale začínáme, takže zatím nemůžeme úplně mluvit o vyhraných turnajích. Hlavně doufáme, že se povede vstup do sezony, a pak se uvidí. Teď je důležité, že jsem zdravá. Nemocí je okolo dost, tak doufám, že to ustojím a odletím připravená,“ přeje si jistě nejen do závěru roku Karolína Plíšková.

Vždyť loni touto dobou s nemocí bojovala, letos pro změnu angína zkomplikovala přípravu na novou sezónu sestře Kristýně.