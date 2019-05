Bojovala jsem sama se sebou, ale na dvakrát 3:6 to nebylo, prohlásila Plíšková po vyřazení v Paříži

Pokaždé, když se Karolíně Plíškové zdálo, že by to mohlo jít, přišel zvrat. Takže to nebylo 2:0, ale 1:1, místo stavu 4:3 přišel stav 3:6 a 0:2 k tomu. A když zase Karolína Plíšková soupeřku zastavila a začala utkání otáčet, přišly další chyby.

„Hrála chytře, čekala na moje chyby a já jsem jich udělala spoustu, i když myslím, že na dvakrát 3:6 to nebylo,“ hodnotila na Radiožurnálu Karolína Plíšková utkání s Petrou Martićovou, vítězkou nedávného turnaje v Istanbulu.

„Měla jsem šance, třeba první gem na servisu, který jsem prohrála ze stavu 40:0. Celkově mi to přišlo těžké, bojovala jsem sama se sebou. Uznávám ji, ale se sebou spokojená nejsem,“ dodala.

Česká tenistka měla už před utkáním ze soupeřky respekt, a vzhledem k velkým kvalitám Chorvatky tušila, že v zápase zřejmě hraje o víc než o postup do osmifinále.

„Čekala jsem, že to bude těžký zápas, na to jsem byla připravená. Může dojít daleko, není tu moc holek, co mají takovou hru. Umí čop i kraťas, dobře se hýbe a běhá strašně daleko. Musí to někdo pozabíjet a nevím, jestli tu někdo takový je,“ odhadla šance Chorvatky.

Spokojenost s antukovou sezonou

Karolína Plíšková tak v Paříži končí stejně jako loni ve třetím kole. Ale pocity má jiné. Před rokem na stejném místě jasně prohrála s Ruskou Marií Šarapovovou a svou antukovou formu a sezonu tehdy a teď vidí trochu jinak.

„Je to lepší než vloni. Titul v Římě byl nečekaný úspěch, nechci ho shazovat po téhle porážce. Udělala jsem pokrok a necítila jsem se úplně špatně. Soupeřka byla lepší, ale můj tenis jde nahoru,“ zhodnotila antukovou část sezóny zatím ještě světová dvojka Karolína Plíšková.

I přes vypadnutí v prvním týdnu Roland Garros má jistotu, že po druhém grandslamu sezony nebude v žebříčku horší než třetí.

WTA dvouhra (ženy) | 22. týden 2019 Jméno Národnost Turnajů Bodů 1. Naomi Ósakaová Japonsko 19 6486 2. Karolína Plíšková Česká rep. 22 5685 3. Simona Halepová Rumunsko 16 5533 4. Kiki Bertensová Nizozemsko 25 5405 5. Angelique Kerberová Německo 20 5095 6. Petra Kvitová Česká rep. 21 5055 7. Sloane Stephensová USA 20 4552 8. Ashleigh Bartyová Austrálie 18 4420 9. Elina Svitolinová Ukrajina 18 3967 10. Serena Williamsová USA 12 3521

Češky v žebříčku WTA (ženy) | 22. týden 2019 Jméno Turnajů Bodů 2. Karolína Plíšková 22 5685 6. Petra Kvitová 21 5055 38. Markéta Vondroušová 16 1457 40. Barbora Strýcová 23 1355 42. Kateřina Siniaková 25 1277 73. Karolína Muchová 15 783 112. Kristýna Plíšková 28 573 118. Marie Bouzková 29 544 126. Tereza Smitková 24 500 127. Barbora Krejčíková 14 479