Plíšková musela otáčet, ale první zápas na French Open zvládla. V akci bude Martincová a Veselý

O postup do druhého kola pařížského grandslamu budou v úterý bojovat ještě Tereza Martincová s Američankou Shelby Rogersovou a Jiří Veselý se Stevem Johnsonem z USA.

Šla jsem do toho na plné koule, zhodnotila svoji premiéru na French Open sedmnáctiletá Nosková

„Bylo to hodně nervózní, hlavně první set, ale jak jsem pak hrála déle, tak to bylo lepší. Soupeřka nebyla taková, že by hrozilo, že mě vystřílí, ale bylo to o tom to zahrát klidněji bez chyb. Nedala mi nic zadarmo, lidi ji hnali dopředu. Druhej a třetí set už byly v pohodě,“ zhodnotila Plíšková pro Radiožurnál.

Jiří Lehečka se pokusí zaskočit zkušeného Belgičana Davida Goffina a Zdeňka Koláře čeká po úspěšné kvalifikaci při grandslamové premiéře domácí držitel divoké karty Lucas Pouille, bývalý desátý hráč světa.

Třicetiletá Plíšková udělala v zahajovacím gamu tři dvojchyby, o servis přišla a v prvním setu se proti Andrianjafitrimovou (141. v žebříčku WTA) nemohla dostat do rytmu. Česká favoritka udělala v silném větru 22 nevynucených chyb a úvodní sadu ukončila smečí do sítě.

Na začátku druhého setu ztratila servis, ale pak přidala na razanci a získala čtyři hry v řadě. Ještě sice jednou přišla o podání, ale sadu ukončila jedním ze svých čtyř es v utkání. Ve třetím setu už měla navrch, ale musela často o fiftýny bojovat v delších výměnách.

Ve druhém kole narazí ve čtvrtek na další francouzskou držitelku divoké karty Leolii Jeanjeanovou (227. v pořadí WTA).