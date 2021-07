,Už nebylo moc lidí, kteří by mi věřili.‘ Tenistku Plíškovou čeká po pěti letech finále grandslamu

Tenistka Karolína Plíšková je podruhé ve finále grandslamu, oba úspěchy dělí 5 let, ale srovnávají se velmi těžko.

V létě roku 2016 Plíšková cítila, že se věci nevyvíjí tím správným směrem, a tak místo olympijských her zvolila tvrdou přípravu. Vyhrála velký turnaj v Cincinnati a na US Open v New Yorku poprvé zdolala tři soupeřky na jednom grandslamu.

„Tenkrát jsem byla taková uvolněná, nikdo nic nečekal a co jsem přeskočila třetí kolo, tak jsem nebyla favorit ani v jednom zápase,“ vzpomíná Karolína Plíšková s jakou lehkostí pak dokázala hrát, poté, co poprvé dosáhla na osmifinále.

Na jednom grandslamu porazila obě americké sestry Venus a Serenu Williamsovy, což patří k výjimečným sportovním počinům, a až v utkání o titul podlehla Němce Angelique Kerberové, která se pak stala světovou jedničkou místo zmíněné Sereny Williamsové.

„Tenkrát jsem měla dvě světové jedničky za sebou a teď mám další,“ srovnává letošní Wimbledon s tehdejším americkým grandslamem.

Teď ve Wimbledonu má v závěru grandslamu podobně silné soupeřky, Běloruska Aryna Sabalenková v semifinále byla nasazenou dvojkou, v závěrečném duelu ji čeká první žena žebříčku Australanka Ashleigh Bartyová.

Moc lidí mi nevěřilo, tvrdí

Ale jinak je to jiná situace a současného úspěchu si zřejmě Karolína Plíšková váží o něco víc.

„Totálně jiná situace, jiný pocit. Teď už musím pořád něco dokazovat, a nejen sama sobě, pořád chci zahrát dobře na grandslamu. Je to o hodně jiné než v roce 2016, o to je to pro mě cennější, protože ten rok nebyl úplně nejlepší,“ naráží Karolína Plíšková na to, že zatímco se po svém prvním finále dostávala do druhého týdne grandslamů další tři roky takřka pravidelně, v této i v minulé sezóně se jí na největších turnajích nedařilo.

Přestože byly pokaždé velkým cílem a v přípravě tomu hodně obětovala.

„Už asi nebylo moc lidí, kteří by mi věřili. Určitě rodina, známí, kamarádi a můj tým, ale jinak si myslím, že moc lidí nevěřilo, že bych mohla tady, nebo vůbec někde jinde uspět. Alespoň jsem si dokázala, že to není ještě konec. Tím, že jsem vydržela, tak se vyplatilo čekat a jsem ráda, že se mi to podařilo.“ Řekla Karolína Plíšková, která se teď bude snažit o to, aby byla ještě spokojenější po finálovém zápase.

Grandslamový titul zatím ve své jinak velmi úspěšné kariéře ještě nezískala. Finálový zápas Wimbledonu začíná v sobotu od 15.00