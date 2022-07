Věřím, že dobré zápasy ještě letos odehraju, říká Plíšková po svém konci na Wimbledonu

Tenistka Karolína Plíšková loňský výtečný výsledek z Wimbledonu nezopakuje. Domácí Katie Boulterové podlehla ve třech setech a stejně jako na nedávném Roland Garros v Paříži končí na velkém turnaji ve druhém kole. Už dopředu bylo také jisté, že po travnatém grandslamu opustí nejlepší světovou desítku. Londýn 8:50 1. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Plíšková | Zdroj: Reuters

Loňská finalistka Wimbledonu - tenistka Karolína Plíšková letos na travnatém grandslamu končí už ve druhém kole. O svých pocitech po dalším brzkém vyřazení z velkého turnaje se svěřila v rozhovoru pro Radiožurnál.

„Tady jsem udělala finále loni, takže ty počty jsou jedno, jaká byla hra, prostě spokojená s tímhle výsledkem ve 2. kole nejsem,“ zhodnotila Plíšková letošní konec na Wimbledonu.

Srovnání s loňskou finálovou účastí Karolínu Plíškovou hodně bolí, stejně jako nedávno v Eastbourne, i teď ve Wimbledonu podlehla domácí hráčce Katie Boulterové. Znovu ve třech setech, a opět po vyhrané první sadě.

„I ty roky zpátky tady odehrála docela dobré zápasy, ty Angličanky na trávě hrát umí. Podle mě odehrála oba zápasy dost dobře, tenhle možná ještě o trochu lépe,“ pochválila výkon soupeřky Karolína Plíšková.

Další plány

Do sezóny vstoupila nešťastně, v přípravě si zlomila ruku, a skoro o čtvrt roku úplně přišla. Sice už necítí, že by jí něco trápilo, ale zároveň taky říká.

„Nějak mě to zastavilo, loni jsem hrála dobře, byla jsem rozjetá, hrála jsem i na Masters dobře a pak mě to zastavilo. Vím, že mi ty pauzy nevyhovují, teď jsem už herně v pohodě, fyzicky taky, ale ten rok je takový, jaký je. Teď budou turnaje na betonu, tak uvidíme, jak to dopadne, ještě zatím nevím plán, ale začnu asi v Americe, teď si ale chvíli odpočinu a věřím, že dobré zápasy ještě odehraju,“ listuje tenisovým kalendářem Karolína Plíšková, která si teď aspoň na chvíli od hraní odpočine a užije si nové role tety.

„Malá je zatím ještě úplně pidi, takže asi až bude větší, tak bude lepší zpětná vazba, protože teď tam moc není. Viděla jsem je pár dní, ségře se daří dobře, tak se asi vrátím za nimi a strávím pár dní doma,“ vyprávěla po svém vyřazení v Londýně Karolína Plíšková.