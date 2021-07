Z bouřlivé atmosféry do ticha. Karolínu Plíškovou čeká na po Wimbledonu na olympiádě velká změna

To, co teď Karolína Plíšková na wimbledonském centrálním kurtu v posledních zápasech s Běloruskou Arynou Sabalenkovou a šampionkou Ashleigh Bartyovou z Austrálie zažívala, ještě nikdy necítila.

„Dodávalo mi to kuráž. I s tou Sabalenkovou jsem cítila, že mně lidé strašně fandili. Ta atmosféra byla neskutečná i teď a možná nejlepší,“ popsala Radiožurnálu.

Aby jí lidé na grandslamu takto fandili, to nezažila ani před pandemií. Třeba na US Open 2016, kde se poprvé probojovala do finále velkého turnaje, bylo v hledišti ještě o dost víc diváků, jenže ty bylo těžké si získat v utkáních proti sestrám Williamsovým, které postupně porazila.

„Hrála jsem proti Sereně i Venus, takže tam byli na jejich straně. Takže tady asi nejlepší atmosféra a fakt jsem cítila strašnou podporu z hlediště i známá jména, která tam seděla. Bylo to neskutečné,“ těšila podpora publika Karolínu Plíškovou.

Tím spíš, že byla v hledišti část královské rodiny nebo třeba herec Tom Cruise. „Vím, že tam byl i Tom Cruise, který – jsem slyšela – mi hodně fandil. Atmosféra byla super. Nevyšlo to tak, jak bychom si asi všichni přáli, ale tak to prostě někdy je. Takže určitě to nechci nějak házet za hlavu, protože je to tady moje první finále, nikdy jsem tady nebyla ani ve čtvrtfinále, takže to beru jako úspěch a motivaci do dalších turnajů,“ říká Karolína Plíšková, která teď zažije něco úplně odlišného.

Zanedlouho vyrazí na olympijské hry do Tokia, které budou po nedávném rozhodnutí tamní vlády i bez japonských fanoušků. Přičemž o neúčasti těch zahraničních bylo rozhodnuto už dlouho dopředu.

„I na menších kurtech byla atmosféra super a poslední dva zápasy megasuper. Takže tohle mi asi bude chybět, protože si myslím, že někomu to je možná jedno, někdo to dokáže najít v sobě, ale já jsem typ, který tohle potřebuje a kterému to pomůže. Nakonec dokážu zahrát v těžkých okamžicích, když vím, že tam lidé fandí. Pak dokážu zahrát nejlíp. Takže určitě tohle bude těžké, ale asi to bude pro každého stejné, takže se na to musíme připravit,“ přiznala Karolína Plíšková.

Olympijský turnaj v Tokiu začne za necelé dva týdny.