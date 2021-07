Mám jasný plán, co chci hrát a toho se držím, říká Plíšková po postupu do čtvrtfinále Wimbledonu

Jaký je to pocit, že jste postoupila do čtvrtfinále Wimbledonu?

Je to super pocit, protože to byl jediný grandslam, který mi chyběl, abych se dostala takhle daleko. Ty turnaje předtím nebyly úplně dobré a teď mám dobrý pocit z toho, že se mi podařilo vyhrát čtyři zápasy v řadě.

Čím to je, že se vám teď daří?

Myslím, že jsem celkově v klidu a mám jasný plán, co chci hrát a toho se držím. Ne vždy vám to soupeř dovolí, ale všechny zápasy, co jsem odehrála, byly docela solidní. Nebyly tam výpadky a celkem mi funguje servis, za to jsem ráda a snad to ještě vydrží.

Hrála jste mimo hlavní kurty, kam se teď přesunete. Jaká je to změna?

Doufejme, že si už si tam konečně zahraju. Soupeřka nebyla asi ani nasazená, tak bylo těžké dostat se na velký kurt, ale ráda bych se tam dostala a doufám, že už to vyjde. Myslím, že to tady není udělané úplně fér.

Co další soupeřka? Viktorija Golubicová, která porazila Madison Keysovou...

Golubicová, tak ta má takovou pestrou hru, hodně chodí na síť, hraje čopy, ale myslím, že nemá žádnou extra zbraň. Hrála jsem s ní myslím na Fed Cupu a teď je na vlně, tak pro ní by to byl úspěch.

A co vy, také nemáte co ztratit?

Já nemám, co ztratit, jsem poprvé ve čtvrtfinále Wimbledonu. Nejsem tady vůbec jako favorit (smích).