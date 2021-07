Nechci to nějak shazovat a být zbytečně na dně, byla zklamaná Karolína Plíšková po prohraném finále

Tenistka Karolína Plíšková na wimbledonský titul nedosáhla. Světové jedničce Australance Ashleigh Bartyové podlehla po velkém boji ve třech setech. Plíškovou těšilo, že se po špatném začátku dokázala zvednout a odehrát zbytek utkání na vysoké úrovni. Zároveň ale cítila velké zklamání, že se ani po svém druhém grandslamovém finále nemůže radovat z vítězství. Londýn 9:36 11. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zklamaná Karolína Plíšková po prohraném finále Wimbledonu | Foto: Toby Melville | Zdroj: Reuters

Karolína Plíšková na slavnostním ceremoniálu přiznala, že nikdy před tím na kurtu nebrečela, a snažila se pláč zadržet. A později, hledat i nějaká pozitiva, kterých nemuselo být pomálu.

„Samozřejmě bych raději slavila výhru. Takže určitě to není tak, že bych byla spokojená, že jsem došla do finále. Tak jsem to nikdy neměla. Na druhou stranu nemám úplně na výběr, takže to nechci nějak shazovat a být z toho zbytečně na dně, protože mám před sebou teď další obrovské turnaje, olympiádu a US Open. Když se z toho nějak ponaučím a vezmu si z toho dobré věci, tak si myslím, že můžu zahrát dobře i na dalších turnajích. Nechci z toho být strašně zklamaná, i když samozřejmě zklamání je obrovské, to nebudu skrývat, ale myslím si, že motivace by to měla přebýt,“ věří Karolína Plíšková.

Vždyť toho bylo dost, co se jí letos ve Wimbledonu povedlo. Poprvé tady prošla dál než do osmifinále. Radovala se ze své odvážné útočné hry a také z dobrých výsledků, což v sezóně nebyla samozřejmost.

A také ji mohlo těšit, že přebojovala těžkopádný začátek, při kterém ji napadlo hlavně neskončit jako v květnu v jiném finále v Římě, kde jí nešlo nic a podlehla Polce Ige Swiatekové dvakrát 0:6.

„Trochu jsem si vzpomněla na finále v Římě. Jsem ráda, že jsem se do toho dostala, že jsem našla cestu a že jsem pořád věřila. I když začátek vypadal katastrofální a ztracený a vypadalo to, že nebudu ani hodinu na kurtu. Nakonec jsem nebyla blízko, ale vytvořila jsem z toho zápas, který byl i pro diváky neskutečně zajímavý,“ těšilo českou hráčku, že pobavila skoro 15 tisíc diváků, mezi kterými byla část královské rodiny nebo třeba herec Tom Cruise.

„Docela to sleduju, zajímá mě celá jejich historie, takže jsem byla ráda, že tam byli. A vím, že tam byl i Tom Cruise, který – jsem slyšela – mi hodně fandil. Atmosféra byla super,“ řekla Radiožurnálu po finálové porážce Karolína Plíšková.