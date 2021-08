Plíšková se po finále v Montrealu vyhoupla na čtvrté místo žebříčku. ,Teď už ranking tolik neřeším,‘ říká

Ani po svém čtvrtém finále od loňské koronavirové přestávky se nemohla radovat z titulu. Tenistka Karolína Plíšková tentokrát podlehla Italce Camile Giorgiové v kanadském Montrealu 3:6 a 5:7 a na turnajový triumf čeká od začátku minulého roku, kdy zvítězila v australském Brisbane. Přesto teď ale nejlepší česká singlistka na profesionálním okruhu zažívá povedenější období. Montreal 10:01 16. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Plíšková | Zdroj: Reuters

Karolína Plíšková sice před diváky prohrála všechny tři letošní finálové zápasy, v Římě, ve Wimbledonu i teď v Montrealu, ale na druhou stranu vnímá, že na turnajích s prázdnými tribunami, byly její výsledky o poznání horší.

Poslechněte si, jak hodnotí tenistka Karolína Plíšková své poslední zápasy

„Někomu to je možná jedno, někdo to dokáže v sobě najít, ale já jsem zrovna typ, který tohle potřebuje a pomáhá mu to. Když tam lidi fandí, tak dokážu v těžkých okamžicích zahrát nejlíp,“ přiznala Plíšková v rozhovoru pro Radiožurnál.

Devětadvacetiletá tenistka překonala výsledkově složitější období trvající zhruba od loňského srpna do letošního jara, kdy se jí v turnajových bublinách a před prázdnými tribunami často nedařilo vyhrávat ani dva zápasy v řadě.

Plíškové pomohly některé vydařené duely v letošní antukové části sezony a také nedávný úspěch ve Wimbledonu, první velký pod německým koučem Saschou Bajinem.

„Už asi nebylo moc lidí, kteří by mi věřili. Určitě rodina, známí, kamarádi, Saša a můj tým, ale jinak moc lidí nebylo. Všichni tak nějak říkali, že už je to asi konec a já jsem si alespoň dokázala, že není,“ říkala Karolína Plíšková poté, co se jí v červenci povedlo postoupit do finále Wimbeldonu.

Hlavně díky velkému grandslamovému úspěchu teď zase mohla útočit na přední příčky světového žebříčku, ve kterém už byla jednou - přesně před čtyřmi lety - na té nejvyšší pozici.

„Tím, že jsem se třeba stala tou jedničkou, tak teď už ten ranking tolik neřeším. Myslím, že jsem tam vydržela strašně dlouho a pak se stala ta korona a nezačala jsem v takové formě. Některé turnaje, které mám ráda, jako třeba v Brisbane, nebyly. Tak to je, ale není to zase nic, co by mě ovlivnilo,“ vyprávěla nedávno pravou rukou hrající tenistka, že už pro ni nějakou dobu nejsou čísla v žebříčku zase tak důležitá.

Takže ani nějak zvlášť neprožívala když těsně před Wimbledonem po hodně dlouhé době a jen velmi krátce vypadla z elitní desítky.

Teď je díky posledním turnajovým úspěchům ve světovém pořadí čtvrtá, tak vysoko byla naposledy na konci září loňského roku.