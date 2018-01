Karolínu Plíškovou a Lucii Šafářovou čeká vzájemný souboj, postupují i Strýcová s Berdychem

Karolína Plíšková se v melbournské výhni na kurtu příliš nezdržela. Proti Brazilce Haddadové Maiaové získala první deset míčků a tím určila ráz utkání. Během tři čtvrtě hodiny na kurtu zaznamenala pět es a povolila soupeřce jen čestný gem v každém ze dvou rychlých setů, postupuje po výhře dvakrát 6:1.

Je to celé nějaké zmatené, říká Karolína Plíšková o areálu Australian Open Číst článek

Její soupeřkou ve třetím kole bude krajanka a fedcupová kolegyně Lucie Šafářová, která také vyhrála ve dvou setech, přesto její utkání trvalo dvakrát déle. Proti Rumunce Cirsteaové musela rychle odvracet tři brejkboly, když se jí to povedlo, šla sama do vedení 4:1 a náskok v prvním setu si pohlídala.

Druhý set byl vyrovnanější, až do stavu 3:3 si obě tenistky držely svůj servis, pak Šafářová Rumunku udolala a po hodině a půl proměnila svůj třetí mečbol.

Počtvrté v řadě se do třetího kola dostala i Barbora Strýcová. V úvodní části programu porazila Španělku Arruabarrenovou 6:3 a 6:4. V dalším zápase ji čeká kvalifikantka Peraová, která překvapivě zdolala devátou nasazenou Britku Kontaovou. Pokud by Strýcová vyhrála i další zápas, čekala by ji vítězka souboje mezi Šafářovou a Plíškovou.

I takhle dnes vypadají vítězové. Ohromné vedro na #AusOpen gratulace @BaraStrycova pic.twitter.com/AS0NldBiDH — Jaroslav Plasil (@JaroslavPlasil) 18 January 2018

Jedinou neúspěšnou Češkou ve čtvrtečním programu byla Markéta Vondroušová, která osmou nasazenou Caroline Garciaovou trápila dvě a půl hodiny.

V prvním setu dokázala odpovědět na ztracené podání a uspěla v tie-breaku, Francouzka ale rychle stav zápasu vyrovnala. Následovala hodinová třetí sada. Obě soupeřky si opět vyměnily podání a za stavu 4:3 měla mladá Češka tři brejkboly, nedokázala využít ani jeden. Zato Garciaová zvládla koncovku a vyhrála 6:7, 6:2 a 8:6.

Téměř stejně dlouho trval i zápas Tomáše Berdycha. Devatenáctý nasazený Berdych přehrál ve druhém kole Španěla Guillerma Garcíu-Lópeze ve čtyřech setech 6:3, 2:6, 6:2 a 6:3.

Pro Jiřího Veselého skončilo grandslamové Australian Open ve druhém kole po prohře 3:6, 6:7, 7:5 a 3:6 s Adrianem Mannarinem z Francie.

Výsledky tenisového turnaje Australian Open

Muži: Dvouhra - 2. kolo: Mannarino (Fr.) - Veselý (ČR) 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:3, Berdych (19-ČR) - García-López (Šp.) 6:3, 2:6, 6:2, 6:3. Ženy: Dvouhra - 2. kolo: Karolína Plíšková (6-ČR) - Haddadová Maiaová (Braz.). 6:1, 6:1, Šafářová (29-ČR) - Cirsteaová (Rum.) 6:2, 6:4, Strýcová (20-ČR). - Arruabarrenová (Šp.) 6:3, 6:4, Garciaová (8-Fr.) - Vondroušová (ČR) 6:7 (3:6), 6:2, 8:6. Čtyřhra - 1. kolo: Krejčíková, Siniaková (16-ČR) - Honová, Tomljanovicová (Austr.) 7:5, 6:3, Aojamaová, Jang Čao-süan (11-Jap./Čína) - Voráčová, Townsendová (ČR/USA) 6:4, 6:4.