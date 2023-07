‚Chtěla jsem si sama sebe vážit.‘ Ruská tenistka Kasatkinová nelituje coming outu ani kritiky války

Na Wimbledonu hraje poprvé od roku 2021, jako tenistka z Ruska se minulého ročníku nesměla účastnit. Světová desítka Darja Kasatkinová má za sebou období, kdy se musela potýkat nejen s politickou situací ve své zemi, ale i s následky svého coming outu. I kvůli němu se šestadvacetiletá hráčka zpět do své vlasti zřejmě v dohledné době nevrátí. Londýn 13:42 3. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Darja Kasatkinová | Foto: Focus Images | Zdroj: Reuters

Kasatkinová přiznala odlišnou sexuální orientaci loni v létě v rozhovoru s ruským blogerem. V něm také otevřeně vystoupila proti válce na Ukrajině a řekla, že zvažuje změnu občanství.

„Žít v utajení je nemožné. Je to příliš těžké, nemá to smysl. Jediné, na čem záleží, je žít v míru sám se sebou a na všechny ostatní kašlat,“ řekla tehdy.

Za prohlášení o vlastní sexualitě a kritiku války na Ukrajině sklidila nejlepší ruská tenistka chválu z mnoha stran, například i od ukrajinské hráčky Eliny Svitolinové. V rozhovoru pro The Times nyní popsala, jak byl pro ni loňský rok přesto náročný i vzhledem k zákazu účasti ruských a běloruských tenistů na Wimbledonu.

„Bylo to těžké, ale měla jsem to štěstí, že jsem mohla hrát na jiných turnajích WTA. Ale měla jsem pocit, že jsem trestána za něco, co jsem neudělala. Zvlášť když osobně nesouhlasím s činy mé země.“

„Odsoudit válku pro mě bylo velké riziko, zvlášť když moji rodiče v Rusku stále jsou. Chtěla jsem, abych se mohla podívat do zrcadla a vážit si sama sebe. Pokud být dobrým člověkem znamená obětovat svůj domov, je to má volba,“ ohlíží se Kasatkinová.

Do vlasti se nevrátila od začátku invaze, tedy od loňského února. Život sportovkyně-nomádky je podle Kasatkinové náročný, ale ulehčuje jí ho láska k tenisu a fakt, že může cestovat se svou přítelkyní, bruslařkou Natalií Zabijakovou.

Darja Kasatkinová se svou přítelkyní Natalií Zabijakovou

„Než začala válka, nikdy jsem nedocenila možnost vrátit se domů, vždy jsem chtěla žít v zahraničí. Až když o to přijdete, uvědomíte si, jak to potřebujete,“ přiznala držitelka šesti titulů v singlu.

„Není pro mě bezpečné vrátit se, ne za současného režimu. Pro homosexuála, který je proti válce, to není možné. Ale ničeho nelituji ani z jednoho procenta. Chtěla jsem vyjádřit svůj postoj, což je v zemi, kde nejsou homosexuálové akceptováni, těžké. Ale cítila jsem se, jako kdybych shodila z ramenou batoh plný kamenů,“ řekla Kasatkinová.