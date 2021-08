Věřila jsem si a spadlo mi tam skoro všechno, komentovala Siniaková hladký postup do čtvrtfinále

Má za sebou velmi nepříjemnou zkušenost, protože kvůli potížím na letišti přišla o velký turnaj v Cincinnati. Tenistka Kateřina Siniaková ale hned na tom dalším v Clevelandu znovu září a v posledních třech setech ztratila jen jediný gem. Olympijská vítězka ženského deblu nejprve vyřadila favorizovanou Američanku Shelby Rogersovou 7:5, 6:1 a po výhře nad Japonkou Nagi Hanataniovou dvakrát 6:0 postoupila do čtvrtfinále. Cleveland 10:23 26. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Siniaková | Zdroj: Reuters

Jak se vám teď hraje. Už minule to bylo skoro s kanárem a teď to vyšlo dvakrát.

Samozřejmě jsem hrozně moc ráda, že to tak dopadlo. Nebylo to ale vůbec jednoduché, protože když jsem šla na zápas, vůbec jsem nevěděla, o koho se jedná. Snažila jsem se něco najít na internetu, ale moc informací tam nebylo. Do toho to počasí, kvůli kterému se čekalo, takže jsem ráda, že jsem to zvládla. V průběhu zápasu jsem si už věřila a spadlo mi tam skoro všechno.

Co se vám vlastně přihodilo před tím turnajem v Cincinnati?

Na to, že už jsem toho odcestovala docela dost, tak se mi to stalo poprvé. Nestihla jsem první let kvůli pasové kontrole, hrozně dlouho nás tam drželi a chybělo nám pět minut, kdy jsme nestihli první let. To byla velká smůla a nepustili ani Petru Kvitovou, která už měla v letadle kufry. Další let už byl jen večer, tak jsem celý den čekala na letišti a hodinu před odletem nám řekli, že je let zrušený. Od té doby jsem hledala varianty, jak se tam dostat a bylo to dost stresující. Pak jsem to vzdala a vzala let až v neděli.

Co vám probíhalo hlavou?

V ten první moment jsem byla fakt nešťastná. Vůbec jsem to nečekala a zpětně jsem si vyčítala, že jsem mohla na letiště přijet dřív, ale teď už si to nemyslím. Člověk si pak říká, že na tom turnaji jsem hrát mohla. Byla jsem vyřízená, přemýšlela jsem i o tom, že bych dojela autem do Toronta, nebo do New Yorku a letěla tam odtud. Opravdu to bylo psychicky vyčerpávající.

Nabídli vám nějakou kompenzaci?

Byla jsem překvapená, čekala jsem tam ještě dvě noci a Kanada oba pokoje zaplatila. Za to opravdu děkuju, protože povinnost určitě neměli. V ceně bylo i jídlo do izolace na pokoj, což bylo příjemné.

Může vám to paradoxně i pomoct, že jste si odpočinula a můžete pokračovat v tom, co jste rozehrála v Montrealu.

Celý týden byl náročný, byla jsem tři dny na cestě a pak jsme každý debl hrály pozdě večer. Chtěla jsem víc trénovat, ale úplně to nešlo, takže na to, že jsem pak těch zápasů tolik neodehrála, jsem byla hotová. Asi to tak vlastně mělo být, že jsem toho singla nestihla.

Jak se vám zamlouvá turnaj v Clevelandu?

Je to úplně něco jiného. Největší překvapení je, že centrkurt je úplně jiný, než ostatní kurty. Když jsem přijela poprvé, tak se mě holky ptaly, jestli už jsem tam hrála. Je to velký skok, ale hotel je kousek a o to víc jsem se chtěla připravit a hrát, když to v Cincinnati nevyšlo. Jsem ráda, že jsem oba zápasy vyhrála.

V čem je ten centrkurt přesně jiný?

Ty tréninkové a dva zápasové kurty jsou položené na asfaltu na parkovišti a ten centrkurt je položený na deskách a má úplně jiný odskok. Ta střecha je detail, ale hodně se řešilo, jak je možné, že ten povrch je položený na něčem úplně jiném.