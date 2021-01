Nákaza koronavirem a dvě karantény. Siniaková má z Češek před Australian Open největší hendikep

Tenistka Kateřina Siniaková má za sebou kuriózní a zároveň hodně složitý začátek nové sezóny. Po příletu do Melbourne musela na dva týdny do nejpřísnější karantény bez možnosti tréninku. Jenže starosti a izolaci zažila i před tím, takže se teď v dějišti Australian Open hodně radovala z pobytu na čerstvém vzduchu. Od zpravodaje z místa Melbourne 13:19 30. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Siniaková. | Foto: Dan Hamilton-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

„Je to krása, obzvlášť když tady v Austrálii mají otevřené i restaurace, na to se těším. Už jsem se nemohla dočkat, až se podívám ven z pokoje,“ svěřila se Radiožurnálu Kateřina Siniaková.

Česká tenistka se teď cítí báječně, na čerstvém vzduchu nebyla už dlouho a na pořádném tréninku také ne. Hned na začátku roku sice měla hrát turnaj v Abú Zabí, ale musela se odhlásit.

„Během Vánoc jsem byla pozitivní, takže jsem byla doma sama v karanténě a z toho důvodu jsem nestíhala Abú Zabí. Měla jsem dvě karantény za sebou, nehrála jsem, pak jsem si tři dny zahrála a pak jsem si to znovu šoupla,“ popisuje.

„Měla jsem před odletem negativní test, v Dubaji negativní, první tady negativní a druhý byl pozitivní, takže jsem to sice měla, ale pak mi volali, že už to není infekční, takže jsem měla radost. Není to ale nic příjemného určitě, to není,“ vysvětluje Siniaková, proč teď zažila dvě izolace za sebou.

„Nebylo to nic příjemného, zpráva to byla šokující. Myslím, že to nikdo nepochopil tak, že když bude jeden člověk z celého letadla pozitivní, tak nás hned všechny šoupnou do karantény. Ale musím říct, že mi to utíkalo, docela to odsýpalo a já jsem zrovna typ, který spí dlouho, takže dny byly kratší, když to šlo. Musím říct, že mi to uteklo a jsem samozřejmě ráda, že to mám za sebou,“ přiznává.

Návrat do tréninku

Siniaková se teď snaží tréninkové manko dohánět. Ale zároveň říká: „Určitě se musí dávat pozor. Dnes jsem se sice cítila dobře, ale záleží, co to tělo udělá ráno. Měla jsem dvě hodiny trénink a ke konci už jsem cítila, že mi tuhnou záda, tělo se ozývá, takže musím být opatrná, dodržovat prevenci, abych to nepřehnala. Pojali jsem to lehce, jen cítit balon... takže tak,“ usmívá se.

Siniaková nemusela mít ze svého prvního tréninku v Melbourne špatný pocit.

Třeba na jednom z okolních kurtů trénovala Maria Sakkariová z Řecka, na které byl alespoň podle délky tréninkový výpadek hodně vidět. České tenistce pomáhaly i barevné kužely umístěné kousek před základní čarou.

„Jsem překvapená, že mi to šlo. Bylo to ale samozřejmě těžké, venku je to něco jiného než v hale, zasahuje do toho vítr. Na to, že jsem hrála po tak dlouhé době, tak jsem míč cítila. Naopak mi míče přišly těžké, že ze začátku letí, ale pak se rychle obehrajou. Cvičení jsou ale furt jiné než potom zápas. Ze začátku jsem cítila, že nohy tolik nereagují, teď ke konci už to bylo lepší. Pohyb, na který jsem zvyklá, tam ale vůbec nebyl,“ dodává.

Siniaková má před turnaji v Austrálii ze všech českých tenistů zdaleka největší tréninkový či zápasový hendikep.

Jaroslav Plasil

