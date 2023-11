Zkusíme se z toho zápasu poučit, říká Krejčíková po prohře v deblu. Siniaková věří, že skupina je otevřená

Deblistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková mají za sebou nevydařený vstup do Turnaje mistryň v mexickém Cancúnu. Ve druhém setu sice stáhly velký náskok soupeřek a oddálily konec zápasu, ale nakonec v rozhodujícím super tie-breaku podlehly německo-ruské dvojici Laura Siegemundová, Věra Zvonarevová 5:10. Cancún (Mexiko) 9:13 1. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková | Zdroj: Profimedia

Deblistkám Barboře Krejčíkové a Kateřině Siniakové nevyšel vstup do Turnaje mistryň. Také ony přidaly své stížnosti na podmínky v mexickém Cancúnu.

„Neměly jsme úplně příležitost. Když jsme chtěly hrát na centru, tak nám hodinu pršelo,“ řekla Radiožurnálu Sport Kateřina Siniaková.

Když s Barborou Krejčíkovou nastupovaly na kurt, měly s ním podle svých slov prvně jmenované tenistky jen minimum zkušeností a také to se mohlo promítnout na spoustě chyb, které české reprezentantky v utkání udělaly.

„Bylo to hodně nahoru dolů. Vždycky byly nějaké body slušné, pak zase minely. Prostě ty chyby to rozhodly,“ hodnotila Barbora Krejčíková nepovedený vstup do Turnaje mistryň a našla by zřejmě víc důvodů, z čeho zmíněné chyby pramenily.

Tenistky tuší, že to na sociálních sítích nebo v různých internetových diskusích mohou schytávat od fanoušků, ale na svou obranu také říkají, že za některé špatně trefené míče a jinak nepovedené údery nemohou úplně samy.

Špatný povrch

Takže i proto se přidávají ke kritice centrálního dvorce, přestože jsou pro všechny hráčky podmínky na kurtu stejné.

„My tam jsme ty, které hrajeme a máme předvádět výkon. Když ho nepředvádíme, tak nás všichni dodrbou. Proč by se o tom nemluvilo? Kolikrát člověk ani nečeká, jak to odskočí,“ vypráví Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková, které se ale s nepříznivými podmínkami chtějí poprat.

V noci na čtvrtek nastoupí ke svému druhému duelu ve skupině proti výtečným americkým singlistkám Cori Gauffové a Jessice Pegulové. A přestože se jim úvodní duel nepovedl, vnímají, že ani porážka z úvodního duelu ještě v systému Turnaje mistryň neznamená konec nadějí na celkový úspěch.

„Prostě se zkusíme z toho zápasu poučit a jít do dalšího,“ věří Krejčíková a její parťačka Siniaková dodává: „Je to tak. Víme, že skupina je otevřená. I když se nezdařil první zápas, tak se určitě nevzdáváme.“