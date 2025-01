Přišly trochu nervíčky, ale zvládly jsme to, těší Siniakovou postup do semifinále čtyřhry

Tenistka Kateřina Siniaková si stejně jako loni zahraje semifinále ženské čtyřhry Australian Open. Společně s Američankou Taylor Townsendovou zdolala francouzsko-čínskou dvojici Kristina Mladenovićová, Čang Šuaj, 6:1 a 7:5 a v dalším utkání narazí na ruskou dvojici Mirra Andrejevová, Diana Šnajderová. Siniaková může navíc letos vyrovnat rekord legendární Martiny Navrátilové, pokud i letošní rok zakončí na pozici světové jedničky. Melbourne 11:02 22. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová | Zdroj: Profimedia

Kateřino, jaký byl ten zápas?

Určitě náročný. I když to vypadalo, že s přehledem vyhráváme, tak to bylo určitě těžké. Jsou to skvělé soupeřky a trochu jsme si to na konci zkomplikovaly, ale myslím, že jsme předvedly dobrý tenis, diktovaly hru. Jsem moc ráda, že jsme to nakonec urvaly ve dvou setech.

Není to nakonec dobře, že se to trochu zamotalo, protože to pro vás šlo poslední dobou vše hladce?

Je to tak. Sice 6:1 a 5:2 vypadá nádherně, ale pořád to je jeden brejk. Přišly trochu nervíčky, ony pak dobře zahrály. Myslím ale, že jsme to skvěle zvládly, zůstaly jsme spolu na kurtu a dohrály jsme to.

Minule jste říkala, že chcete hlavně vyhrát a to, že budete jedničkou, je jen bonus. Jak to ale berete, když tu jistotu máte?

Je to nádherný pocit, je to super. Turnaj neskončil a budeme se snažit makat dál a vyhrát. Jsem moc ráda, že jsem tu pozici ještě obhájila a udržím se tam.

Mohla byste získat i náskok do zbytku sezony. K obhajobě tam máte ještě dva grandslamové tituly.

Přesně tak. Je lepší na to nemyslet, jde to ruku v ruce. Obhajuji dost bodů, ale radši budu myslet na to, že bych chtěla vyhrát Grand Slam tady, a ta jednička pak nějak dopadne.

Máte nějaký plán, jakých turnajů se chcete účastnit? S Taylor to asi nemáte jednoduché sladit to žebříčkově?

Co je super pro obě, že je priorita singl, a jsme domluvené na grand slamy a velké turnaje. Nejspíš to vypadá na Emiráty, Indian Wells a Miami.

Mluvila s vámi třeba Martina Navrátilová, která hájí rekord?

Tady jsem ji nepotkala, ale vždy, když jede na turnaje, tak se zdravíme. Je to legenda a čest ji vůbec znát.

Pomýšlela jste na to vzít takové legendě rekord?

Vůbec jsem o tom nepřemýšlela. Když jste se zmínili, tak jsem si říkala, že to není možné. Je to stále hrozně daleko a jdu turnaj za turnajem. Hlavně být zdravá a pak to nějak dopadne.

Co soupeřky, vypadají nebezpečně?

Určitě, je to nebezpečný pár. Hrají trochu jiný styl, hodně toho uhrají zezadu. Jsou to skvělé singlistky a pak hodně těží z toho, že jsou dlouhé výměny a nezkazí je, dobře vidí kurt. Dostaly se do semifinále a porazily dobré soupeřky. Bude to určitě náročný zápas, my budeme chtít předvést náš dobrý tenis.

Příjemné 2 v 1:)

Postup do semifinále

No1 pro Katku i po #AusOpen

Velká gratulace a hodně štěstí dál pic.twitter.com/CFDROHweoH — Jaroslav Plasil (@JaroslavPlasil) January 22, 2025