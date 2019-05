Je neetické nabízet práci zadaným trenérům, říká Siniaková. O kouče přišla krátce před grandslamem

Na profesionálním okruhu už zase dokáže opakovaně vyhrávat. Tenistka Kateřina Siniaková došla na minulém turnaji v německém Norimberku do semifinále, teď na antukovém grandslamu v Paříži bude bojovat o postup do třetího kola. Dobré výsledky jí přitom v sezoně dlouho chyběly a přicházejí paradoxně až poté, co od ní odešel trenér. Paříž 14:23 29. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Siniaková | Foto: ČTK, Kateřina Šulová

„Prostě asi dostal lepší nabídku, takže to pro mě bylo docela překvapivé,“ přiznává pro Radiožurnál tenistka Kateřina Siniaková po konci trenéra Iana Hughese.

Teď už se tomu usmívá, ale nebyla to pro ni úplně jednoduchá situace. Hlavně proto, že na ni nebyla připravená. Věděla, že výsledky nejsou ideální, ale přesto ji překvapilo, že od ní kouč v průběhu sezony přešel k jiné hráčce.

„Vzala jsem to, jak to je. Je i trošku neetické, když hráči nabízí práci trenérovi, který je zadaný. Ale ok,“ přemýšlí.

Postavou drobného Brita Iana Hughese jste mohli vídat třeba v únoru v Ostravě během Fed Cupu, v minulosti pomáhal třeba Eliny Svitolinové z Ukrajiny nebo Belindy Bencicové ze Švýcarska. Od Kateřiny Siniakové přešel k Rusce Anastasije Potapovové, se kterou je teď na Roland Garros v Paříži.

„Byli jsme zaskočení, protože jsme to nečekali. Taťka pro mě chce to nejlepší a byl hned připravený mi pomoct. Poprosila jsem ho, aby se mnou jel Madrid a Řím. A bylo to super,“ vysvětluje tenistka, kterou teď připravuje na zápasy otec.

S otcem bez ‚ponorky‘

Na turnaje s ní jezdíval už dřív a oba si dávají hodně záležet na tom, aby dokázali oddělit pracovní život od toho rodinného.

„Možná i proto nám to dlouho vydržela. Taťka jezdil s bráchou po turnajích a byl s mamkou na dovolené, aby nebyla ponorka. Teď to funguje skvěle,“ říká.

S výběrem nového kouče nechce spěchat. Sama už poznala různé typy lidí a přemýšlí nad tím, jaký přístup by jí do budoucna vyhovoval.

„Člověk se stále učím a já se furt hledám. Asi je to se mnou těžké,“ naráží na svůj temperament Kateřina Siniaková.

Na kurtu se teď snaží z něj udělat přednost, vybojovala postup do druhého kola Roland Garros a v tom dalším se pokusí zaskočit řeckou favoritku Marii Sakkariovou.