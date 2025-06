‚Je to tenis a každý den není posvícení.‘ Siniakovou konec na Roland Garros mrzí, ale vyhlíží další turnaje

Tenistka Kateřina Siniaková vypadla na Roland Garros v dámském deblu ve čtvrtfinále. Obhájkyně loňského titulu prohrála po boku Američanky Taylor Townsendové se srbsko-kazašskou dvojicí Anna Dalininová, Alexandra Kruničová 1:2 na sety. V utkání nasazené jedničky už ztrácely 5:7 a 0:4, přesto si ještě vynutili rozhodující sadu. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport Siniaková přiznala, že ji prohra mrzí, ale že se bude soustředit na další turnaje. Paříž 21:15 4. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Siniaková na kurtu po boku Američanky Taylor Townsendové | Zdroj: Reuters

Kateřino, jak moc ta porážka bolí s ohledem na to, jaký obrat se vám povedl ve druhém setu?

Je to jedno, jestli by to bylo 0:2 na sety, nebo ve třetím setu. Je to obrovská škoda, že jsme to otočili a pak nám utekl ten třetí set.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s Kateřinou Siniakovou po prohraném čtvrtfinále čtyřhry na Roland Garros

Jak složité bylo hrát na síti, proti soupeřkám, které byly nečitelné?

Myslím, že se jim dařilo to, co chtěly. Dostávaly nás pod tlak loby a vysokými míči, takže to byl určitě těžký zápas. Mrzí nás to, protože jsme se drželi dobře a myslím, že jsme i měli šance v prvním setu, pak otočka ve druhém, ale ony předvedly super tenis.

Hráli jste poprvé pod střechou. Jsou tam nějaké rozdíly?

Asi ne, ta bílá střecha je trochu náročná, aby člověk viděl míč, ale neudělalo to velké změny.

S Taylor jste hráli čtvrtý grandslam a poprvé nejste v semifinále. Kdybyste měla vyhodnotit tu spolupráci, tak pořád je to asi nadstandardní?

Myslím, že je to super, bilance je skvělá. Hrozně to mrzí, takže i mrzí to, co se pak píše, že dostáváme čouda, že jsme neobhájili titul. Za mě ta spolupráce funguje dobře, hrajeme skvěle. Proti nám se hraje krásně, protože holky nemají co ztratit. Že jsme dnes neměli den, to bolí, ale i ten comeback, co jsme předvedli, tak bylo vidět, že jsme se snažili najít varianty. Jede se dál, je to tenis.

Přijde tráva, těšíte se?

Ano, za dva dny další turnaj. Tráva není můj oblíbený povrch, ale myslím, že mi to sedí. Další obhajoba přijde, proč ne, nasadím si to za tři týdny znovu.

Pro vás, co grandslamy sbírá hodně, tak dá se tohle brát jako impuls, že třeba budete hladovější?

Určitě se mi to bude příští rok lépe obhajovat. Já to neřeším, prostě jedu na turnaj a chci ho vyhrát. Vidina jsou grandslamy, ale je náročné vyhrávat všechno. Mrzí mě to, ale nechala jsem tam vše a nemůžu si nic vyčítat. Nejsem robot, určitě jedu dál a chci další turnaje. Wimbledon se pokusíme obhájit.

Ztratila jste sice hodně bod, ale stále jste světovou jedničkou s docela velkým náskokem. Je to alespoň něčím pozitivním?

Určitě je, nebudu si stěžovat, že jsem na pozici světové jedničky. Myslím, že jsem tam právem, a když jsem dnes prohrála, tak mě hned nesesadí. Je to tenis a každý den není posvícení.

WTA čtyřhra (ženy) | 22. týden 2025 Jméno Národnost Turnajů Bodů 1. Kateřina Siniaková Česká rep. 18 10665 2. Taylor Townsendová USA 13 8406 3. Erin Routliffeová Nový Zéland 23 7690 4. Jeļena Ostapenková Lotyšsko 18 6855 5. Gabriela Dabrowská Kanada 20 6555 6. Jasmine Paoliniová Itálie 15 5465 6. Sara Erraniová Itálie 15 5465 8. Veronika Kuděrmetovová WTA 19 4885 9. Diana Šnajderová WTA 17 4648 10. Asia Muhammadová USA 21 4563