Siniaková se po zranění vrátila na kurty. ‚Mám to prostě v hlavě,‘ říká o přetíženém zápěstí

Tenistka Kateřina Siniaková se po zranění zápěstí vrátila na kurty, a přestože od lékařů dostala zelenou, úplně připravená se necítí.

Kateřina Siniaková hrála naposledy na začátku března v Americe a od té doby léčila zraněné zápěstí.

Na Roland Garros vypadla v úvodním kole s Američankou Peyton Stearnsovou ale velkou motivaci má ve čtyřhře, o kterou loni pro změnu kvůli zdravotním problémům spoluhráčky přišla.

„Mám to prostě v hlavě, že co kdyby se to zkazilo. Mám ale určitě zelenou od všech doktorů, co jsem byla, takže dobrá zpráva,“ přiznává Kateřina Siniaková, že má od doktorů zelenou, zápěstí bylo zřejmě jen přetížené a lékaři nenašli závažnější problém.

Přesto česká tenistka vysvětluje, že ještě nedokáže hrát s úplně čistou hlavou. A pochopitelně schází i zápasová praxe.

„Na takové turnaje chce být člověk víc připravený, mít nějaké zápasy v zádech, což ona má docela dost. Určitě jsem ale ráda, že jsem tady, měla příležitost hrát a i když to nebylo možná tak, jak bych si přála, tak jsem ráda, že jsem tady a ne doma,“ vypráví Siniaková, která v úvodním zápase s Američankou Stearnsovou odehrála i spoustu forhendových úderů se spodní rotací. Ale nebyl to záměr šetřit pravou ruku, spíš i taktický plán.

„Protože to je zrovna hra, co jí nesedí. Samozřejmě by bylo fajn to mít trochu s kombinací, ale to už se mi nedařilo, abych hrála rychlé forehandy. První zápas po dlouhé době a v hlavě mám, že se mi to stalo při tom úderu, ale byla to určitě z mé strany taktika,“ prozradila sedmadvacetiletá tenistka, která se snaží dělat všechno, co má, tak aby už se potíže nevrátily. A k tomu jí pomáhají i některé cviky.

„Fyzio mi dávají cvičení s gumou, mám různé cviky na předloktí, aby se ten sval posílil,“ řekla Kateřina Siniaková, kterou při tom provází radost z návratu na kurty, na trénincích se nejenom při popsaných cvičeních usmívá, a věří, že bude mít brzy dobrou náladu po zápasech.

A konkrétně po těch v ženském deblu, ve kterém letos ještě ve dvojici s Barborou Krejčíkovou neprohrála.

„Proto jsem přijela. Je výhoda, že jsme tam dvě a dělám, co můžu, abych tam dala maximum,“ věří rodačka z Hradce Králové Siniaková.