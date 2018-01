Kateřina Siniaková porazila v českém souboji ve čtvrtfinále v Šen-čenu Kristýnu Plíškovou

V českém čtvrtfinálovém souboji v čínském Šen-čenu byla úspěšnější mladší z obou tenistek. Kateřina Siniaková hned v úvodu prvního setu prolomila soupeřčino podání a dostala se tak do pohody. Následně se jí v průběhu této sady povedl brejk ještě jednou, a tak tuto část zápasu opanoval v poměru 6:2.

Začátek druhé sady byl již o něco vyrovnanější, avšak pouze do stavu 2:2. Poté následoval znovu brejk v podání Siniakové, která již Kristýně Plíškové za tohoto stavu nedovolila žádný další gem a čtyřmi vyhranými hrami v řadě dotáhla set i zápas do zdárného konce. Po sadách 6:2 a 6:2 tedy do semifinále postupuje Kateřina Siniaková, která v něm narazí na Rusku Márii Šarapovovou.

Siniaková má navíc v Šen-čenu šanci získat double, ve čtyřhře je společně s Barborou Krejčíkovou také v semifinále.