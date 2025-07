Můj parťák mi sám napsal, že se mnou chce hrát, směje se Siniaková před semifinále Wimbledonu

Kateřina Siniaková je posledním českým zástupcem v hlavních soutěžích Wimbledonu. A stále má šanci získat v Londýně dvě velké trofeje. S Američankou Taylor Townsendovou bude hrát zítra čtvrtfinále ženského deblu, ve dvojici s Nizozemcem Semem Verbeekem bude v úterý bojovat o postup do závěrečného duelu o titul. Londýn 10:30 8. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Siniaková je poslední českou zástupkyní na Wimbledonu (archivní foto) | Zdroj: Profimedia

Máte před sebou už semifinále v mixu. Čemu to přičítáte, že se vám teď tak daří?

No asi parťák hraje dobře. Je znát, že se tu hrajou výhody, musíte si to umět uhrát. Sem (Verbeek, se kterým Siniaková na Wimbledonu hraje smíšený debl – pozn. red.) je levák a na trávě je levácký servis znát. Je to něco jiného a já jsem ráda, že se moje předchozí smůla z grand slamů zlomila. Myslím, že jsme dosud hráli dobře.

Jak jste se se Semem Verbeekem dali dohromady?

On mi napsal. Poprvé jsme se potkali v Austrálii, kde měl super turnaj – prošel do semifinále. Tam mi řekl, že bychom si občas mohli dát spolu mix. Na to jsem mu odpověděla, že se většinou rozhoduju na poslední chvíli. Potom mi napsal ještě tady a takhle to dopadlo.

Verbeek je levák, vy pravačka. Podobně to máte i v ženském deblu, Taylor Townsendová také hraje levou rukou. Je to výhoda?

Rozhodně. Obzvlášť když s Taylor hrajeme na backhendu, potom se lépe přebíhá na síti, kde obě máme forehand. Lépe dosáhnete, je to takové jednodušší. Pro soupeře je díky tomu těžší číst náš servis, který se hodně střídá a mění rotace. Je to taková malá výpomoc, která rozhodně není k zahození.

Rozumíte si na kurtu dobře, i co se komunikace týče?

Řekla bych, že rozhodně ano. Sem taky hrává debly, takže ví, co se děje. Samozřejmě mix je trochu jiná disciplína. Chlapi jsou o hodně rychlejší a mají i svižnější hru, na což jsem si musela zvyknout. Mnohdy věci, co jsou v ženském tenise už winner, jsou muži schopni vrátit. To je pro mě změna. Co se ale týče komunikace nebo orientace na kurtu, tak tam je to bez problémů.

Verbeek také zakončil zápas esem na ženu. To taky není úplně obvyklé, někdo ženy spíš šetří.

Hraje skvěle, ale také říká, že to pro něj není jednoduché. Třeba když vrací servis od chlapa a žena je na síti, tak je složitější švihnout a hrát naplno. V takové rychlosti se stane, že to občas trefíte pozdě nebo ne tolik přesně. Čím víc se ale blížíme k semifinále, tím víc to chlapi musí dělat. Je to pochopitelné, není na výběr.

Vy smíšené debly zas tolik často nehrajete, ale stalo se vám někdy něco nepříjemného? Že jste třeba dostala opravdu tvrdou ránu?

Od chlapa naštěstí ne. Na síti se nebojím. A když už dostanu, tak to bude moje vina, protože od toho tam mám raketu nebo musím včas uhnout. Samozřejmě někdy to nejde, zrovna na Wimbledonu jsem dostala do stehna a měla jsem modřinu asi dva týdny. Ne vždy to jde, ale hlavu si snad zvládnu ochránit.

Minule jste chválila atmosféru na kurtu číslo tři. Teď jste se tam zase vrátila, tentokrát na mix. Jaké bylo hrát proti domácím Britům.

Atmosféra byla super. Domácí samozřejmě měli větší podporu, ale to jsme čekali. Publikum bylo férové, dokonce jsme je párkrát vytleskávali, ať přidají. Bylo to opravdu moc pěkné.