Tenistce Vondroušové stačila k postupu do 3. kola Roland Garros hodina, Siniaková stále bojuje

Jedenadvacetiletá Vondroušová hrála od začátku utkání lépe, než soupeřka a k vítězství nad Tanovou potřebovala hodinu a dvě minuty.

Do třetího postoupila rodačka ze Sokolova při svém pátém startu na French Open teprve podruhé. Poprvé se jí to povedlo při zmíněné cestě do finále před dvěma lety.

Příští soupeřkou Vondroušové bude buď další domácí tenistka Caroline Garciaová, nebo Slovinka Polona Hercogová.

Připravujeme podrobnosti...

Vondrousova en puissance



La finaliste 2019 @VondrousovaM valide son billet pour le 3e tour grâce à une victoire contre la Française Harmony Tan, 6-1, 6-3.#RolandGarros pic.twitter.com/FtbWlboUtu — Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2021