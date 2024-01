Nebylo to nic příjemného, říká Siniaková po zápase proti Krejčíkové. Obnovu spolupráce nevylučuje

Tenistka Kateřina Siniaková nastoupila poprvé na grandslamu proti Barboře Krejčíkové, své dlouholeté spoluhráčce v deblu. Siniaková společně s Australankou Storm Hunterovou porazila Krejčíkovou v páru s Němkou Laurou Siegemundovou v rozhodujícím třetím setu a vybojovala postup do semifinále. Jako loňské šampionce ženské čtyřhry jí v případě porážky hrozil pád ve světovém žebříčku až do třetí desítky, což teď potkalo právě krajanku. Rozhovor Melbourne 13:44 24. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Siniaková (vlevo) s deblovou parťačkou Storm Hunterovou | Zdroj: Profimedia

Kateřino, jaké to bylo postoupit do semifinále s Australskou parťačkou?

Mám radost, že jsme opět v semifinále, že můžeme hrát další zápas. Určitě mám velkou radost taky z toho, že se nám to podařilo dnes vybojovat.

Vybojovat jste musely i třetí set, který se pro vás nevyvíjel dobře. Čím jste ten zápas nakonec vyhrály?

Byl to jeden brejk, tak jsme si pořád říkaly, že musíme bojovat, držet servis a krok. Pak se nám to sešlo, že udělaly pár nevynucených chyb, které na začátku nedělaly. Když jsme je brejkly zpátky, tak jsme byly víc na koni a víc se povzbuzovaly. Velká podpora byla, že jsme zůstaly spolu a snažily se hrát každý míč.

Bylo to jiné nastoupit proti Barboře Krejčíkové, kterou jste měla po svém boku posledních pět, šest let. Čekala jste, že přijde tak rychle vzájemný zápas?

Rozhodně. Zákon schválnosti. Nebudeme si nic nalhávat, nebylo to nic příjemného, protože se známe dobře, hrály jsme spolu dlouho a není to nic, co jsme hned chtěly. Není to ale nic ve zlém, když jsme pak nastoupily na kurt, hrály jsme zápas. Tak se to může stávat i v dalších turnajích, tak bych to nijak nehrotila, prostě to nastalo.

Hrotit to asi nikdo nechce, vždyť jste i říkaly, že byste síly klidně zase spojily. Jste v téhle komunikaci nějak dál?

To úplně ne a i kdyby jo, tak bych to asi hned neřekla. Je teprve začátek roku, takže to je stále otevřené. Věřím, že když nastane příležitost a nebo olympiáda, tak určitě budeme v kontaktu. Není tam nic, co bychom si dělaly naschvál, nebo jsme si nepsaly. Když bude potřeba, tak uvidíme.

Nevylučujete tedy ani turnaj kromě olympiády?

Když se to sejde...bavily jsme se spolu, že vůbec není problém, takže když se domluvíme, může se to stát.

Máte teď australskou spoluhráčku, která v deblu bojuje také o pozici světové jedničky a vy ji k tomu můžete pomoci. Vnímá nějak tu pozici?

To nevím, nějak jsme se o tom nebavily. Nedokážu na to odpovědět, ale myslím, že je ráda, že jsme vyhrály a můžeme hrát další zápas. Budeme bojovat a když jí k tomu přispěju, tak budu ráda. Někdo přispěl a pomohl mě, tak teď pomohu já někomu jinému.

Takže vás nedostává pod tlak?

Určitě ne. Když už tam stojíte spolu, tak spolu chcete vyhrát a jestli to ovlivňují další věci, tak to k tomu patří. Myslím, že o tom takhle nepřemýšlíme.

Ještě sledujete žebříček? Byla jste světovou jedničkou v deblu...

Přiznám se, že jsem viděla, co se může stát. Musím ale říct, že se necítím, že bych měla spadnout, že mezi ty hráčky patřím. To, že se to nesešlo, tak to prostě je.

Na druhou stranu se cítím sebevědomá, protože nemám co obhajovat v Paříži, na Wimbledonu ani na US Open. Věřím, že určitě něco uhraju a tím, že ke konci roku neobhajuji vůbec nic, tak se mi může hrát skvěle i v singlu. Teď mám dva měsíce, co mohu hrát nahoru a připisovat si body.

Doufám, že zůstanu na antukovou sezonu zdravá a věřím, že mezi nejlepší deblistky patřím. Ať už se to sešlo jakkoliv, tak se tam dokážu vrátit, i kdyby se to nepovedlo tady, tak se to povede v nějakém dalším turnaji. Bylo by to asi náročnější, že bychom nebyly nasazené, ale neřešila jsme to.

Se Storm Hunterovou budete hrát i na antuce? Australané to mají trochu složitější s cestováním.

Ještě jsme se o tom nebavily, ale samozřejmě není důvod, abychom nehrály. Domluva byla grandslamy a turnaje WTA 1000, takže to zůstalo. Ona určitě chce hrát debla, singla, kde to půjde, takže není důvod, abychom nehrály.

Vy to máte jak s vytížením? Prioritou je asi pořád singl, že?

Určitě je. Storm tomu taky rozumí a taky chce hrát singla. Je s ní bezproblémová domluva. Příští týden jsem přihlášená do Lince, tak uvidíme, jak to dopadne. Zbytek jsou Arabské emiráty, Indian Wells, Miami... Tím, že se změnila pravidla a je to povinné, tak mě to asi čeká.

Tím, že tady hrajete s Australankou, poznala jste zemi trochu jinak?

To úplně ne. Je super mít publikum na své straně, ale tím, že se Storm dařilo hrát singl, mix, debl, tak jsme měly každá svůj program. Každý den jsem se vracela z kurtů pozdě, tak že bych poznávala Austrálii jinak, to ne.

Chodíte se vzájemně podporovat s Tomášem Macháčem. Vy jste byla na jeho postupu do semifinále, on vám to oplatil a říkal, že mu i radíte?

Neřekla bych, že mu radím. Je super si s někým o tom popovídat, protože každý hráč to vnímá jinak. Mužský tenis je jiný a tak to prostě je. Občas je zajímavé slyšet pocity i z jiné strany a může to změnit úhel pohledu a pomůže to.

Co vy mu můžete třeba poradit? Asi nezná, jaké to je druhý týden na grandslamu.

Asi se sám ještě rozkoukává, obzvlášť v deblu, kdy to nečekal a stále to zmiňuje. Debl se liší od singla a potřeboval si těch zápasů pár odehrát, trochu si najít kde stát a kde returnovat. Zápasy mu pomohly, voleje jsou úplně jiné než v singlu a dokud si tím neprojdete, tak to nezjistíte. To bylo to, na co přišel, ale já mu určitě nepomohla, vše si uhráli sami. Je jenom super, že tady můžeme být spolu.