Pesimistka, kterou nedávno opustil trenér. Siniaková i přes jinak špatnou sezonu kosí slavnější soupeřky

Jedna česká tenistka už postup do čtvrtfinále Roland Garros vybojovala, druhé se to může podařit. Tenistka Kateřina Siniaková se pokusí napodobit Markétu Vondroušovou, potřebuje k tomu porazit Američanku Madison Keysovou. Bez ohledu na výsledek utkání, které začne v 11 hodin, Siniaková zažívá nejlepší období dlouho nepovedené sezóny, kterou možná pomohl zlomit i nedávný odchod trenéra. Paříž 9:05 3. června 2019

„Třeba to tak asi mělo být, teď to ale vychází dobře,“ odpověděla jednomu z novinářů na předzápasové tiskové konferenci na dotaz ohledně nečekaného odchodu trenéra.

Kateřina Siniaková se teď – už několik týdnů po nečekaném odchodu trenéra Iaina Hughese k jiné tenistce – může usmívat. Vždyť možná právě to mohl být jeden z momentů, který sezónu pomohl zlomit.

V Norimberku těsně před Roland Garros dokázala vyhrát tři zápasy na turnaji v řadě, to se jí před tím nepovedlo nikde, a teď v Paříži na to navazuje. A konečně má svou každodenní dřinu podpořenou i výsledky na kurtech.

„Bylo to těžké období. Člověk věří, že do toho dává všechno, stále trénuje, jede tu stejnou rutinu, navíc jsem se na kurtu cítila dobře, ale pořád to nepřicházelo. Bylo těžké to vydržet a jsem ráda, že se to zlomilo,“ říká Kateřina Siniaková.

Pesimistka Siniaková

I když přiznává, že to pro ni nebylo jednoduché stále věřit, že se jednou nezdary v sezóně zlomí a začne častěji vyhrávat.

„Jsem spíš pesimista, mám ale kolem sebe skvělé lidi. Snažím se na to dívat z lepší stránky, ale na kurtu jsem stále nespokojená, chtěla bych víc. Nemyslím si, že bych o sobě řekla, že jsem pozitivní člověk, když mám ale podporu a říkají mi, že to nevadí, že jsem mladá, tak dokážu naslouchat. I když to tak někdy nevypadá,“ vypráví Kateřina Siniaková, která na turnaji porazila Kazašku Rybakinovou, jednu z favoritek Sakkariovou z Řecka i světovou jedničku – Japonkou Ósakovou.

V pondělí bude hrát poprvé v kariéře osmifinálový zápas na grandslamovém turnaji a znovu se pokusí zaskočit slavnější soupeřku – tentokrát to bude Američanka Keysová.

UPSET ALERT



Kateřina Siniaková knocks out World No. 1 Osaka in straight sets. #RG19 pic.twitter.com/41E23nwwCl — Tennis Channel (@TennisChannel) June 1, 2019