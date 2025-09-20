Finále v Soulu bez české účasti. Siniaková v nabitém programu semifinále nezvládla
Tenistka Kateřina Siniaková si první letošní finále dvouhry na okruhu WTA nezahraje. Ve zhuštěném programu v Soulu, kde se v pátek kvůli dešti hráčky na kurt nedostaly, sice nejprve porazila ve čtvrtfinále Suzan Lamensovou z Nizozemska 6:1, 7:5, v dalším utkání ale podlehla druhé nasazené Rusce Jekatěrině Alexandrovové 4:6, 2:6. Barbora Krejčíková ve čtvrtfinále vypadla. S nasazenou jedničkou Polkou Igou Šwiatekovou prohrála 0:6, 3:6.
V Koreji dnes ještě české tenistky čeká společné semifinále čtyřhry.
Siniaková ve dvouhře prošla v Soulu do hlavní soutěže z kvalifikace a do semifinále se probojovala podruhé v sezoně. Proti Lamensové po jednoznačném prvním setu vedla ve druhé sadě 4:0, ale soupeřce se ještě podařilo zápas zdramatizovat. Česká tenistka ukončila utkání při třetím mečbolu za hodinu a 42 minut.
V semifinále, v němž byla letos jen v únoru v Kluži, bojovala Siniaková stejně dlouho i s Alexandrovovou. Vyrovnaný první set ztratila v koncovce a ve druhé sadě držela s ruskou hráčkou krok jen do stavu 2:2. Pak už nezískala ani game a v osmém vzájemném utkání s ní popáté prohrála.
Krejčíková prohrála s bývalou světovou jedničkou Šwiatekovou za necelou hodinu a půl. V prvním setu jí šestinásobná grandslamová vítězka uštědřila "kanára", kterého v této sezoně nadělila soupeřkám už čtrnáctkrát. Ve druhé sadě bývalá šampionka Roland Garros a Wimbledonu vzala polské tenistce dvakrát servis, sama ale o podání znovu třikrát přišla a prohrála. Šwiateková si vylepšila bilanci s Krejčíkovou na čtyři vítězství a dvě porážky.
V Soulu si Polka zahraje s Alexandrovovou finále. V semifinále vyřadila podobně jednoznačně i devatenáctiletou Australanku Mayu Jointovou 6:0, 6:2.