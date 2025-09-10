Siniaková má jistou účast na Turnaji mistryň ve čtyřhře, v Rijádu se představí po boku Townsendové
Kateřina Siniaková se posedmé za sebou kvalifikovala ve čtyřhře na tenisový Turnaj mistryň. Podruhé se prestižní akce na závěr sezony pro osm nejlepších dvojic zúčastní s Američankou Taylor Townsendovou, s níž loni na WTA Finals bojovaly o titul. O jejich jisté účasti informuje televize Canal+, která bude Turnaj mistryň vysílat
V roce 2021 Siniaková Turnaj mistryň vyhrála s Barborou Krejčíkovou. Dvakrát se stejnou parťačkou byly ještě ve finále, stejně jako s Townsendovou v minulé sezoně.
Letos česko-americký pár vybojoval trofej na Australian Open a v Dubaji. Minulý týden zůstaly rodačky z Hradce Králové a Chicaga těsně pod vrcholem na US Open v New Yorku.
Ve dvouhře již mají jistý start v Rijádu Běloruska Aryna Sabalenková a Iga Šwiateková z Polska. Turnaj mistryň se uskuteční od 1. do 8. listopadu.
|Jméno
|Národnost
|Turnajů
|Bodů
|1.
|Taylor Townsendová
|USA
|13
|8460
|2.
|Kateřina Siniaková
|Česká rep.
|15
|8320
|3.
|Erin Routliffeová
|Nový Zéland
|25
|7725
|4.
|Gabriela Dabrowská
|Kanada
|20
|7270
|5.
|Sara Erraniová
|Itálie
|16
|7195
|5.
|Jasmine Paoliniová
|Itálie
|16
|7195
|7.
|Veronika Kuděrmetovová
|WTA
|20
|6435
|8.
|Jelena Ostapenková
|Lotyšsko
|18
|5643
|9.
|Elise Mertensová
|Belgie
|16
|5630
|10.
|Diana Šnajderová
|WTA
|16
|5365