Siniaková má jistou účast na Turnaji mistryň ve čtyřhře, v Rijádu se představí po boku Townsendové

Kateřina Siniaková se posedmé za sebou kvalifikovala ve čtyřhře na tenisový Turnaj mistryň. Podruhé se prestižní akce na závěr sezony pro osm nejlepších dvojic zúčastní s Američankou Taylor Townsendovou, s níž loni na WTA Finals bojovaly o titul. O jejich jisté účasti informuje televize Canal+, která bude Turnaj mistryň vysílat

Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová | Zdroj: Reuters

V roce 2021 Siniaková Turnaj mistryň vyhrála s Barborou Krejčíkovou. Dvakrát se stejnou parťačkou byly ještě ve finále, stejně jako s Townsendovou v minulé sezoně.

Letos česko-americký pár vybojoval trofej na Australian Open a v Dubaji. Minulý týden zůstaly rodačky z Hradce Králové a Chicaga těsně pod vrcholem na US Open v New Yorku.

Ve dvouhře již mají jistý start v Rijádu Běloruska Aryna Sabalenková a Iga Šwiateková z Polska. Turnaj mistryň se uskuteční od 1. do 8. listopadu.

WTA čtyřhra (ženy) | 37. týden 2025
Jméno Národnost Turnajů Bodů
1. Taylor Townsendová USA 13 8460
2. Kateřina Siniaková Česká rep. 15 8320
3. Erin Routliffeová Nový Zéland 25 7725
4. Gabriela Dabrowská Kanada 20 7270
5. Sara Erraniová Itálie 16 7195
5. Jasmine Paoliniová Itálie 16 7195
7. Veronika Kuděrmetovová WTA 20 6435
8. Jelena Ostapenková Lotyšsko 18 5643
9. Elise Mertensová Belgie 16 5630
10. Diana Šnajderová WTA 16 5365

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Tenis

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme