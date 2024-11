Siniaková s Townsendovou se probojovaly do finále Turnaje mistryň ve čtyřhře, vyzvou nasazené dvojky

Wimbledonské šampionky Siniaková s Townsendovou vyhrály na turnaji i čtvrté utkání. Chan Hao-Ching a Kuděrmětovovou porazily za hodinu a 31 minut. V rozhodujícím utkání o titul narazí v sobotu na kanadsko-novozélandský pár a nasazené dvojky Gabriela Dabrowská, Erin Routliffeová.

NEW LEVEL 🙌🙌🙌🙌@K_Siniakova and @TaylorTownsend are into the finals after defeating Chan/Kudermetova 6-0, 7-6(5). #WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/ThvRQoGrCA