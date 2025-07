Siniaková přijde o post deblové jedničky, na světovém trůnu ji vystřídá parťačka Townsendová

Tenistka Kateřina Siniaková v pondělí přijde o post světové jedničky ve čtyřhře, který drží od loňského září 46. týden za sebou a 161. týden celkově. V čele pořadí ji vystřídá spoluhráčka Taylor Townsendová, s kterou letos vyhrála Australian Open. Jistotu získala Američanka po postupu do finále na turnaji ve Washingtonu. O týden později by se Siniaková na trůn měla zase vrátit. Washington 10:40 26. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Siniakovou v čele pořadí vystřídá spoluhráčka Taylor Townsendová, se kterou letos vyhrála Australian Open | Zdroj: Profimedia

Siniaková v tomto týdnu dala přednost dvouhře na akci WTA v Praze. Townsendová v roli obhájkyně titulu ve Washingtonu prošla do boje o další deblový titul po boku Číňanky Čang Šuaj. O potvrzení změny, s níž Siniaková byla dopředu smířená, informovala asociace WTA i portál tennis.com.

„Tak mě přeskočí. Myslím, že si to zaslouží. Před půl rokem řekla, že by si přála být světová jednička, ale je to těžké, když dohání mě. Tak teď má šanci. Když tam bude Taylor, tak to bude ta nejlepší varianta,“ řekla Siniaková ve středu v Praze novinářům.

S Townsendovou vyhrály dva grandslamy: před letošním Australian Open i loňský Wimbledon.

Triumfovaly také letos v Dubaji. O týden později na začátku srpna se však americké tenistce odečtou body za loňské vítězství ve Washingtonu, protože tehdy se turnaj hrál později, a Siniaková by se do čela žebříčku měla zase vrátit.

Za dva dny se Townsendová nicméně stane celkově 50. deblovou jedničkou. „Je to jako sen a bezpochyby jeden z vrcholů mé kariéry,“ řekla. „Ráda jsem čtyřhru sledovala, hlavně Martinu Navrátilovou, a je pro mě neuvěřitelná čest dostat se na seznam tak úžasných hráček,“ dodala.

Z Češek byly před Siniakovou královnami deblového žebříčku také Helena Suková, Jana Novotná, Květa Peschkeová, Lucie Šafářová, Barbora Krejčíková a Barbora Strýcová. Se 161 týdny v čele je Siniaková čtvrtá, pořadí vede s 237 týdny Navrátilová.

WTA čtyřhra (ženy) | 30. týden 2025 Jméno Národnost Turnajů Bodů 1. Kateřina Siniaková Česká rep. 17 7875 2. Taylor Townsendová USA 13 7615 3. Jelena Ostapenková Lotyšsko 18 7333 4. Erin Routliffeová Nový Zéland 23 6610 5. Veronika Kuděrmetovová WTA 18 6435 6. Sara Erraniová Itálie 15 6370 6. Jasmine Paoliniová Itálie 15 6370 8. Gabriela Dabrowská Kanada 18 5350 9. Diana Šnajderová WTA 16 5325 10. Anna Danilinová Kazachstán 28 5235