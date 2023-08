Knutsonová? ‚Holky na mě mluví anglicky,‘ směje se Češka. Profesionálně tenis nehrála, chce grandslam

Jméno české tenistky Gabriely Knutsonové moc fanoušků nezná. Dlouho totiž studovala ve Spojených státech amerických a profesionálně nikdy nehrála.

Před půl rokem se ale rozhodla, že se do tenisu pustí naplno. Ve 26 letech tak bleskurychle stoupá žebříčkem.

„Já jsem vlastně celý prosinec a leden tady v Česku lyžovala. Pak jsem se jen tak pro srandu přihlásila na dvě pětadvacítky v Anglii, tak jsem si řekla, že si zahraju. Dvakrát jsem se dostala do semifinále a to jsem si uvědomila, že na to ještě docela mám.“

Že na to Gabriela Knutsonová má - ukázala i v pražské Stromovce na turnaji Prague Open. Poprvé se totiž na okruhu WTA probojovala do hlavní soutěže. Navzdory prohře to pro ni byl zážitek. Třeba i jen taková rozehra po boku Francouzsky Alizé Cornetové.

„Ona je 60. a bývala sedmá na světě. Byli tam fanoušci, hrála hudba, vedle mě Tereza Martincová s trenérem.“

Setkání po letech

Tenisu se totiž Knutsonová věnovala naplno jen jako juniorka, než se vrhla na studium ve Spojených státech. V Prostějově tehdy trénovala třeba s Karolínou Muchovou, kterou loni po letech potkala na turnaji v anglickém Shrewsbury.

„Ona se na mě podívala a říkala, co ty tady děláš? Já říkám, že hraju. A ona hned, že mi to jde, že se asi budeme vídat častěji.“

Jméno Gabriely Knutsonové si tak budou muset postupně zapamatovat i ostatní. A už to asi příště nebude vypadat, jako tady v pražské Stromovce. „Tereza Martincová na mě mluvila minulý týden anglicky, Linda Fruhvirtová taky, Linda Nosková mě taky vůbec nezná.“

Knutsonová by ale chtěla, aby ji znali úplně všichni - i v zahraničí. Má totiž jasný cíl. „Hrozně ráda bych se dostala na grandslam.“

Tam vede ještě dlouhá cesta, po které Knutsonová kráčí sama. Zatím totiž nemá ani trenéra. „Až budu mít trenéra, fyzio, to se mi to bude hrát, když mi to takhle jde i bez toho.“

Jestli se 26letá usměvavá tenistka jednou dostane na grandslam - třeba i s trenérem - na to si budeme muset počkat. Tenisový příběh Gabriely Knutsonové je totiž teprve na začátku.