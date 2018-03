Podle bývalé světové jedničky Kingové by měli na dva vítězné sety hrát i muži

Podle legendární americké hráčky Billie Jean Kingové by tenisu prospělo, kdyby na grandslamech hráli na dva vítězné sety i muži. Známá bojovnice za rovné postavení žen vůči mužům ve sportu i ve společnosti považuje dlouhé pětisetové bitvy za zbytečně únavné. Singapur 12:05 9. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalá světová jednička Billie Jean Kingová. | Foto: Wong Maye-E | Zdroj: AP

„Nechci, aby muži dál hráli pět setů. Podle mne je to hrozně vysiluje. Finále Australian Open jednou trvalo asi šest hodin. Oba tenisté po utkání skoro nemohli odejít do šaten. Říkám vám, že jim to zkrátilo kariéru tak o rok," uvedla Kingová na čtvrtečním představení letošního Turnaje mistryň v Singapuru.

Bývalá světová jednička a vítězka 39 grandslamů, jež v roce 1973 založila ženskou tenisovou asociaci WTA, narážela na melbournské finále před šesti lety mezi Srbem Novakem Djokovićem a Španělem Rafaelem Nadalem. To trvalo pět hodin a 53 minut.

Podle Kingové by na tři vítězné sety klidně hrály i ženy, ale vzhledem ke stejným odměnám to je zbytečné. „Nezáleží na tom, jestli strávíte na kurtu hodinu, nebo šest. Zaplaceno dostanete stejně," dodala čtyřiasedmdesátiletá legenda, která se počátkem 80. let jako jedna z prvních vrcholových sportovkyň přiznala k homosexuální orientaci.