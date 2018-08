Klíčem k úspěchu je v tenise psychika. ‚Všechno je v hlavě,‘ ví vítěz Pardubické juniorky

Vrcholoví sportovci mívají ve svých disciplínách podobnou výkonnost. To, co odlišuje ty nejúspěšnější, tak často bývá psychika a lidově řečeno nastavení hlavy. Hráč může mít skvěle natrénováno, ale když hlava řekne ne, úspěch nepřijde. Své o tom vědí i mladí tenisté, kteří bojovali o vítězství na tenisové juniorce v Pardubicích. Někdo zůstával klidný, druhý ale ne. Pardubice 7:00 20. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenis, ilustrační foto | Foto: Nacho Doce | Zdroj: Reuters

„Když je nervózní, tak je hlavně důležité, abych nekazila a abych to dávala do kurtu, a myslím, že pak to zkazí,“ řekla po úspěšném finále vítězka 91. ročníku pardubické juniorky Darja Viďmanová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Psychika je v tenise klíčem k úspěchu. ‚Všechno je v hlavě,‘ říká vítěz Pardubické juniorky

Mladá tenistka dokázala v rozhodujících okamžicích zápasu zachovat chladnější hlavu a i to jí pomohlo k triumfu. Její soupeřka Terezie Pluhařová dávala častěji průchod emocím a sama ví, že jí to neprospělo a musí na tom do budoucna zapracovat.

„Co s tou hlavou... Musím na to pracovat a zlepšit to, protože jinak to nepůjde. Je to čím dál tím lepší, ale stále to není to, co by to mělo být,“ řekla Pluhařová.

Vítězem finále chlapců se stal Jiří Lehečka, talentovaný hráč, o kterém se mluví jako o možné aspirantovi na prestižní mužské turnaje. Jako většina hráčů i on má svůj vzor a vysvětluje proč.

‚Je to prestiž, každý si přeje vyhrát.‘ Na zeď vítězů tenisové Pardubické juniorky přibyla další dvě jména Číst článek

„Obdivuju Novaka Djokoviće. Líbí se mi jeho celkové vyznění na kurtu, jak dokáže sám sebe povzbudit, jak je menátlně silný,“ zmiňuje Lehečka jednu ze silných stránek slavného tenisty a uvědomuje si, že právě hlava umí udělat ve výkonu hráče strašně moc.

„Psychika je v tenise nejdůležitější věc. Údery a další věci umíte strašně dlouho, ale pak je všechno ve vaší v hlavě, v jaký moment co zahrajete a jak se vám co povede. Na téhle úrovní už umí hrát každý a v semifinále a ve finále proti sobě hrají lidé, kteří se strašně dobře znají. Tam už jde jen o to, kdo to mentálně lépe zvládne v jaké situaci a kdo co lépe zahraje,“ říká nadějný český tenista a dodává, že každý hráč, který to myslí vážně, prostě s psychikou musí pracovat. A ne sám.

„Musíte narazit na správné lidi, kteřá vám v tomhle musí pomoct. Každý to má individuálně a není to o tom, že by jeden recept platil na všechny hráče. Každý si musí najít vlastní cestu, kde si najde postupy, které mu vyhovují v tom, aby se mohl psychicky zlepšovat,“ uvědomuje si důležitost psychiky ve sportu vítěz pardubické tenisové juniorky Jiří Lehečka.